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Yaşam

Beyoğlu'ndaki kanlı gecede bir trans birey yaşamını yitirdi

Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan iki trans bireyden biri yaralanırken diğeri hayatını kaybetti

22 Nisan 2014 10:25

İstanbul Beyoğlu'nda bir evde kalan iki trans birey henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Çağla Joker takma adlı bir kişi hayatını kaybederken, arkadaşı da ağır yaralandı. Saldırıya uğrayanların trans birey oldukları belirtildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi Daracık Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Çağla Joker takma adlı İsmail Ö. (25) ile Nalan takma adlı Mehmet K. (45), henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişi tarafından kaldıkları evde tabancayla vuruldu.

Saldırı sonucu Çağla göğsünden, Nalan da boynundan yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine apartman sakinleri durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çağla Joker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nalan ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Polis delil topladı

 

Polis, Çağla'nın cenazesi üzerinde ve evde inceleme yaparak delil topladı. Bu sırada acı haberi alan Çağla ve Nalan'ın arkadaşları da olay yerine geldi. Yapılan incelemenin ardından Çağla'nın cesedi otopsi yapılmak üzere, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kayıplara karışan iki cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

 

'Ben tampon yapmaya başladım'

 

Çağla ile Nalan'ın görgü tanığı bir arkadaşı, "Silah seslerini duyduk. Silah seslerinden sonra da biri kaçtı. Hemen arkadaşlarımızın bulunduğu daireye çıktık. Ben tampon yapmaya başladım, bir arkadaşım da diğer yaralıyla ilgilenmeye başladı. Apartmandan kaçan tek kişiydi; fakat iki kişi gelmişler. Ben birini gördüm, diğeri sonradan kaçmış" diye konuştu.

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