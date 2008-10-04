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Kültür-Sanat

Bu da Heavy Metal-İş Sendikası

Iron Maiden, The Verve, The Kaiser Chiefs üyeleri ile Robbie Williams, David Gilmour ve Craig David'in de aralarında bulunduğu İngiliz rock yıldızları sendika kuruyor

04 Ekim 2008 03:00

Aralarında Robbie Williams, Pink Floyd'un gitaristi David Gilmour, Craig David ve Billy Bragg gibi isimler ile Radiohead, the Kaiser Chiefs, Iron Maiden ve The Verve'ün üyelerinin de bulunduğu İngiliz rock yıldızları sendika kuruyor.

İngiliz basınında çıkan habere göre, tüm sanatçıların müzik şirketleri ve dijital yayıncılar ile hükümet karşısında haklarını korumayı ve tek bir ses olarak hareket etmelerini amaçlayan "Sanatçı Koalisyonu", yarın Manchester kentindeki müzik endüstrisi konferansı "In the City"de başlatılacak.

Yönetim kurulu 6 sanatçı, 3 manajer ve temsilciden oluşacak sendikanın, müzisyenlere plak ve teknoloji şirketleriyle sözleşmelerinden sonra adil tazminat ödenmesi ve telif haklarının korunması konularını içeren 6 maddelik bir manifestosu olacak.

Telif hakları anlaşmazlığından EMI plak şirketiyle yollarını ayıran ve son albümü "In Rainbows"u internetten "gönülden kopan ücrete" satan Radiohead grubunun manajeri Brian Message, sendika sayesinde genç sanatçıların Radiohead grubunun internetten konser bileti satışı ve hayran kulübü oluşturma gibi tecrübelerini paylaşabileceğini söyledi.

Grubun gitaristi Ed O'Brien da, tüm müzisyenlerin sendikaya katılacağını umduklarını belirtti.

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