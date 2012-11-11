Bu da Hatay'ın çılgın projesi: Amanos Dağları'na tünel açılacak

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay’ın çılgın projesini açıkladı. Ergin, "İstanbul’un çılgın projesi Kanal İstanbul varsa, Hatay’ın çılgın projesi de Amanos tünelleri... Tüneller sayesinde Amanos dağlarını geçiş süresi 20 dakikaya düşecek" dedi.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay ilini ikiye bölen Amanos Dağları’na tünel açılarak ilin iki yakası arasında geçişin kolaylaştırılacağını, bu sayede hem ilin doğusunun yatırıma açılacağını, hem de komşu illerden gelen ihraç mallarının çok kolay şekilde limana ulaşacağını söyledi. Ergin, “Nasıl İstanbul’un çılgın projesi Kanal İstanbul ise, Hatay’ın çılgın projesi de Amanos tünelleridir” dedi.

Milliyet Gazetesi tarafından Antakya’da düzenlenen "Türkiye’ye yatırım geleceğe yatırım" toplantısında konuşan Ergin, "Maliye ve Ulaştırma bakanlıkları projeye destek verdi. Karayolları 2013’te ihaleye çıkacak" diye konuştu.

Fehim Genç'in Milliyet gazetesindeki haberine göre; Hatay’ın batısı ve kuzeyinde yatırımcıların yer istediklerini ancak arazi olmadığı için yer tahsis edemediklerini belirten Ergin, "Yer bulsak hemen bugün için 25-30 milyar dolarlık yatırım başlayacak" dedi.

Osmaniye ve Ceyhan’daki sanayi bölgelerinin de dolduğunu kaydeden Ergin, "Amanoslarda tünel açılınca sanayiciye Hatay’ın doğusunda ve güneydoğusunda da yer verebileceğiz. Bu bölgede yatırım yapmak isteyenlere daha ucuz arazi imkanı doğacak. Yatırımcı 20 dakikada hammaddesini limandan getirtebilecek ya da malını aynı sürede limana indirebilecek. Öte yandan Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Mardin’den gelen ihraç malları da Amanosların üstünden binbir tehlikeyle değil, tünellerden kolayca limana ulaşabilecek" diye konuştu.



'15.05.2015 saat 15.15’te'



Büyük Karaçay barajının 2013’te su tutmaya başlayacağını, Orta Ceyhan projesinin de 2015’te devreye gireceğini belirten Ergin, Reyhanlı barajı konusunda da şunları söyledi:

"Siyasetçiler Reyhanlı Barajı’ndan sözetmeye korkuyorlardı. Maliyeti çok yüksek olduğu için, tamamlanamaması halinde zor durumda kalmaktan korkuyorlardı. Barajın inşaatı başladı. İnşallah 15.05.2015 tarihinde saat 15.15’te açılışını yapacağız."

İlin adının Hatay olduğunu, Antakya’nın ise yakın zamana kadar merkez ilçe olarak adlandırıldığını kaydeden Ergin, "Yeni yasa ile artık nüfus kağıtlarında Antakya yazacak. Ancak İskenderunlular 'bizi dışlıyorsunuz' diyorlar. Arada bir yine Hatay demekte fayda var" dedi.