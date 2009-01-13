Bu da ‘derin’ belediye

Akfırat’ın AKP’li eski Belediye Başkanı Hilmi Yıldız’ın liderliğini yaptığı şebeke çökertildi.



Tuzla’ya bağlı küçük bir beldeyken Formula 1’le ünlenen Akfırat’ın AKP’li eski Belediye Başkanı Hilmi Yıldız’ın liderliğini yaptığı şebeke çökertildi. İhale yolsuzluğundan rüşvete, adam yaralamadan tehdide onlarca suça karışan



Çeteye yönelik operasyonlarda uzun namlulu silahlar ve biri hayalet silah Glock olmak üzere çok sayıda silah ele geçirildi



Yolsuzluk iddiaları nedeniyle ağustos ayında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan eski Akfırat Belediye Başkanı Hilmi Yıldız geçen cuma yapılan operasyonla Tokat’ta gözaltına alınmıştı. Beş ay boyunca titiz bir çalışma yürüten İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, liderliğini Hilmi Yıldız’ın yaptığı bir örgüt ortaya çıkardı. Teknik takip ve araştırmalar sonunda örgütün özellikle Ümraniye, Tuzla, Pendik, Kartal ve Büyükçekmece ilçeleri ile Ankara, Kocaeli ve Sakarya illerinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Örgüt adına faaliyet yürüten aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi ve adresleri tespit edildi.



Oğulları da gözaltında



Perşembe günü düğmeye basan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Ekipleri İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Sakarya illerinde 48 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında eski Akfırat Belediye Başkanı Hilmi Yıldız’ın da bulunduğu 41 kişi yakalandı. Örgüt üyesi oldukları öğrenilen Özcan G. ve Sinan D.’nin ise Ümraniye Cezaevi’nde tutuklu oldukları tespit edildi. Jandarma, yapılan aramalarda ele geçirilen silahları dün sergiledi. Nitelikli silahlar Ergenekon cephaneliğini kıskandıracak ölçüdeydi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Akfırat’ta perşembe günü saat 04.00’te düzenlenen eşzamanlı operasyonda, Hilmi Yıldız’ın oğulları Enes Yıldız ve Mehmet Akif Yıldız ve çok sayıda belediye yöneticisi gözaltına alınmıştı. Tokat’ta gözaltına alınan Hilmi Yıldız, uçakla İstanbul’a getirilmişti. Yakalanan zanlılar Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.



İşlemedikleri suç kalmamış



* Rüşvet



* İrtikap



* Zimmet



* Resmi belgede sahtecilik



* Resmi belgeyi bozma



* Mühürde sahtecilik



* Vergi kaçakçılığı



* Yağma



* Görevi kötüye kullanmak



* İftira



* Tehdit



* Adam yaralama



* Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma



* İhaleye fesat karıştırma



* Hırsızlık ve mala zarar verme



Bu da ‘derin’ belediye



Operasyonlarda Ergenekon silahlarına taş çıkartacak çapta cephanelik ele geçirildi...



* Ruhsatlı bir adet 9 milimetre çapında Glock marka tabanca



* Bir adet 9 milimetre çapında Kaahazrzs marka tabanca



* Bir adet 3.57 milimetre çapında Smith Wesson marka tabanca



* Bir adet 7.65 milimetre çapında Baretta marka tabanca



* Bir adet 45 kalibre Smith Wesson marka tabanca



* Bir adet 9 milimetre çapında Smith Wesson marka tabanca



* Bir adet ruhsatsız M-16 görünümünde av tüfeği



* 2 adet kuru sıkı tabanca



* Bir adet ruhsatlı av tüfeği



* 2 adet ruhsatsız av tüfeği



* Çok sayıda bu silahlara ait mermi ve fişek



* Bir gece görüş dürbünü



* Bir adet kılıç



* Bir adet sustalı bıçak



* Bir adet Kızılay Derneği logolu, “deri alındı” makbuz koçanı



* Bir adet imar haritası



* Akfırat Spor Kulübü’ne ait kullanılmış çek dip koçanları



* 8 adet ajanda



* Bol miktarda doküman ve muhtelif sözleşme...



Biber gazı da atıyor



*15 mermi kapasiteli



*Boya ve biber gazı başta olmak üzere 4 farklı plastik mermi atıyor



*Plastik mermiler vücuda değince kırılıp parçalanıyor



*Fiyatı 2 bin dolar...

