Bu da Çinli Şakir !

Evli bir kadınla aşk yaşayan genç adam, kadının kocası eve gelince pencerenin dışındaki havalandırmanın tepesine kendini zor attı. Çırılçıplak halde soğuktan titreyerek klimanın üzerinde bekleyen Çinli Sun Meng yine de sinirden çılgına dönen kocadan yakalanmaktan kurtulamadı.

Komşusu fotoğrafını çekti

Kadının kocasından bir süre küfür yiyen genç adam, canını zor kurtardı belki ama komşular tarafından çekilen fotoğrafı karizmasını çizmeye yetti de arttı bile. Kendisine hâlâ güldüğünü söyleyen Sun Meng, sadece tek noktaya dikkat çekiyor: “Hava o gün gerçekten çok soğuktu.”



