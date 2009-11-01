Bu da Çinli Şakir !

Şener Şen’in 1985 yılında “Aşık Oldum” adlı filmde oynadığı
“Şakir” karakteri Çin’de 24 yıl sonra gerçek oldu. Evli bir kadınla aşk
yaşayan 25 yaşındaki Çinli çapkın, Kırmızı Kadın Sibel’e aşık olan
Şakir’in başına gelenleri birebir yaşadı.
Evli
bir kadınla aşk yaşayan genç adam, kadının kocası eve gelince
pencerenin dışındaki havalandırmanın tepesine kendini zor attı.
Çırılçıplak halde soğuktan titreyerek klimanın üzerinde bekleyen Çinli
Sun Meng yine de sinirden çılgına dönen kocadan yakalanmaktan
kurtulamadı.
Komşusu fotoğrafını çekti
Kadının kocasından bir süre küfür yiyen genç adam, canını zor
kurtardı belki ama komşular tarafından çekilen fotoğrafı karizmasını
çizmeye yetti de arttı bile. Kendisine hâlâ güldüğünü söyleyen Sun
Meng, sadece tek noktaya dikkat çekiyor: “Hava o gün gerçekten çok
soğuktu.”