Bu da CHP’nin başörtülü adayı

Son zamanlarda çarşaf ve Kuran Kursu açılımlarıyla dikkat çeken CHP, Ankara Nallıhan'da başörtülü aday gösterdi.





Halen Belediye Meclis üyeliği yapan Meryem Bıçkıcı, bu kez Deniz Baykal'ın onayıyla Belediye Başkan adayı gösterildi. Bıçkıcı, 'Deniz Bey'le iki kez başörtülü olarak görüştüm. Adaylığım sırasında kimse bana 'başörtün ne olacak' diye sormadı ama seçilirsem yasalar neyi gerektiriyorsa onu yapacağım' dedi.



İnançları gereği başını örttüğünü belirten Bıçkıcı, dinle siyasetin birbirine karıştırılmasına karşı çıktığını vurguladı.



'Namazımı kılarım, Kuran bilirim'



Bıçkıcı, 2004 yerel seçimlerinde CHP'den belediye meclis üyesi seçilmiş. Orada kullandığı fotoğrafının da başörtülü olduğunu söylüyor. "Namazımı kılarım. Kur'an okumayı bilirim. Yasin'imi okurum. Kur'an dersi aldım, hadis okudum." diyor.



Nallıhan'da doğup büyüdüğünü ve hayatına burada devam ettiğini ifade eden Bıçkıcı, dinine bağlı, Atatürkçü bir aile olduklarını söylüyor. "Seçildiğimde de Atatürk anıtına çelenk koymaya gittiğimde de başımı açarım." ifadelerini kullanan Bıçkıcı, şimdiye kadar CHP ve belediye meclisinden 'başörtünü çıkar' denilmediğini aktarıyor: "Türkiye'nin böyle bir sorunu yok."



Meryem Bıçkıcı, yıllardır başörtüsüyle siyaset yapıyor. Başını, kendine özgü bir stille kapatıyor. 2004 yerel seçimlerine de bu şekilde girmiş ve belediye meclisi üyeliğine seçilmiş. Meclis toplantılarına başı kapalı katılmış. Sadece resmî törenlerde başörtüsünü çıkarmış. Nallıhan'da doğup büyüdüğünü anlatan Bıçkıcı, "Biz dinine bağlı, Atatürkçü bir aileyiz. Namazımı kılarım. Kur'an okumayı bilirim, hadis okudum. Seçildiğimde de, Atatürk anıtına çelenk koymaya gittiğimde de başımı açarım." ifadelerini kullanıyor. Görev dışında başını kapatmayı sürdüreceğinin altını çizerken, şimdiye kadar CHP ve belediye meclisinden "başörtünü çıkar" denilmediğini aktarıyor. Üniversitelerdeki başörtüsü yasağıyla ilgi yorum yapmak istemiyor: "Türkiye'nin böyle sorunu yok. Bunlar suni şeyler." Bıçkıcı, seçilmesi halinde ilçenin en önemli sorunu olan istihdama yönelik çalışmalar yapacağını belirtiyor. İnanç, doğa ve av turizmini geliştireceğini ileri sürüyor.

