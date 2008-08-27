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Çevre

Bu da 'çevreci Formula'

Hidrojenle çalışan araçların yarıştığı Formula Zero, zararlı atıklar olmadan da motor sporları yapılabileceğini gösteriyor.

27 Ağustos 2008 03:00

Hidrojenle çalışan araçların yarıştığı Formula Zero, zararlı atıklar olmadan da motor sporları yapılabileceğini gösteriyor. Beş ülkeden araçların yarıştığı Formula Zero'nun en çarpıcı özelliği katılımcı araçların "sıfır atık" kategorisinde bulunmaları, yani çevreye zararlı egzost gazlarından tamamen arınmış olmaları. Benzin yerine hidrojeni yakıt olarak kullanan araçlarla yapılan yarışta dayanıklılık yarışını ev sahibi Hollanda takımı kazanırken, İspanyol takımı en hızlı tur dalında birinciliği göğüsledi.

Resmen tanınıyor

Dünya Motor Sporları Federasyonu tarafından resmen tanınan Formula Zero'da kullanılan araçların benzinli benzerlerinden daha verimli çalıştığı bildirilirken, ulaşılan hız bakımından benzinli araçlarla aralarında belirgin bir fark bulunmuyor. Formula Zero sınıfının önümüzdeki yıllarda Formula 3 kategorisine yükselmesi bekleniyor. 2009 yılında 4 etaptan oluşacak Formula Zero yarışları ABD'de yapılacak.

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