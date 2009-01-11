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Yaşam

Bu da çek-çek robotu

Çinli amatör bir mucit, yaşadığı köyde tarlası ve evi arasındaki yolu yürümemek için çek-çek robotu tasarladı.

11 Ocak 2009 02:00

Çinli amatör bir mucit, yaşadığı köyde tarlası ve evi arasındaki yolu yürümemek için çek-çek robotu tasarladı.

Başkent Pekin yakınlarındaki bir köyde yaşayan Wu Yulu adlı çiftçi, hurda demir ve kablolardan ürettiği robotuna, şoför bölümüne yerleştirdiği bir direksiyonla yön veriyor.

Çek-çek robotunun bugüne kadar yaptığı en büyük robot olduğunu belirten Yulu, bu hobisinin 1986 yılından beri sürdüğünü ve evinde pek çok kullanışlı robotu bulunduğunu söylüyor.

Komşuları, Yulu'yu başlangıçta son derece garip bulduklarını, ancak sonraları icatlarının işe yaradığını gördüklerinde takdir etmeye

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