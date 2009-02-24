Nedim Saban'ın sahibi olduğu Tiyatrokare, 11 Mart'tan itibaren "Bu da Benim Ailem" adlı aile komedisiyle tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Alınan bilgiye göre, 2 perdelik komedi, Alman Sandberg ve Firner'in eserinden Nedim Saban tarafından tiyatroya uyarlandı.



Nedim Saban'ın aynı zamanda yönettiği oyunda, Metin Serezli, Suna Keskin, Oya İnci, Sinemis Candemir, Yunus Günçe ve Hülya Karakaş rol aldı.



Yıpranmış, uzun bir evliliğin sürprizli bir biçimde dalgalanmasının anlatıldığı oyunun konusu özetle şöyle:



"Eşinden çok evine düşkün olan Süeda (Suna Keskin), doktor oğlu Tuğrul'u (Yunus Günce) evlendirme telaşına düşmüştür. Süeda, iş adamı eşinin (Metin Serezli) karşı çıkmasına rağmen apartmana yeni taşınan komşularını oğluna bir gelin adayı bulabilmek için evine davet eder. Ancak genç doktorun ilgisini, gelin adayı olarak düşünülen Aybike'den (Sinemis Candemir) çok, genç kızın hayat dolu annesi (Oya İnci) çeker. Selim ve Süeda Soy çiftinin evliliği sarsılır. Olaylar son derece eğlenceli ve çarpıcı bir biçimde akar."



