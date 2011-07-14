-BU DA "İLAHİ POPSTAR" İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - ''İlahiyi en güzel ben söylerim'' diyenler, 7 Ağustos'tan itibaren Kanal 7 televizyonunda yayınlanacak olan ''Gönülden Sesler'' yarışma programında birincilik için yarışacak. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında yapılacak elemelerle seçilecek yarışmacıların, konusunda uzman jüri üyelerinin karşısında performanslarını sergileyeceği belirtildi. Yarışma programının elemelerinin 15 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında, Türkiye'nin farklı illerinde yapılacağı ifade edilen açıklamada, yarışma programının jürisinde tasavvuf sanatçısı ve ilahiyatçı Mustafa Demirci, Halil Necipoğlu ve ismi henüz açıklanmayan 2 sürpriz ismin yer alacağı, her hafta da konuk bir jüri üyesinin programa katılacağı bildirildi. Empati Filmin hazırladığı yarışma programının yapımcılığını İsmail Umaç'ın üstlendiği belirtilen açıklamada, 13 hafta sürecek yarışma sonunda bir kişinin ''Gönülden Sesler'' yarışmasının birincisi olacağı ifade edildi. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, elemelere gelirken bir adet doldurulmuş yarışma başvuru formu, bir adet vesikalık fotoğrafla, kimlik fotokopisini yanlarında getirmeleri gerektiği kaydedildi. Kanal 7 televizyonunda 7 Ağustos tarihinden itibaren her Pazar akşamı yayınlanacak olan yarışmanın elemelerinin, 15 Temmuz'da Konya'da Hotel Baykara'da, 16 Temmuz'da Ankara'da City Hotel'de, 17 Temmuz'da Kayseri'de Lifos Hotel'de, 18 Temmuz'da Şanlıurfa'da Dedeman Şanlıurfa'da, 20 Temmuz'da Erzurum'da Dilaver Otel'de, 21 Temmuz'da Trabzon'da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde, 25 Temmuz'da İstanbul'da Akgün İstanbul Otel'de gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada, yarışmada 13 hafta boyunca ilahileri en güzel söyleyerek birinciliği kazanan katılımcıya, lüks bir otomobil hediye edileceği belirtildi.