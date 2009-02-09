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'Bu çok azgındır'

Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses'i Maksim gazinosunun kulisinde kadınlarla bir aradayken yakaladığını anlattı.

09 Şubat 2009 02:00

Bülent Ersoy, konuk olduğu İbo Show programında İbrahim Tatlıses'i Maksim gazinosunun kulisinde kadınlarla bir aradayken yakaladığını anlattı.

"Kapıyı açtım, girdim içeriye. Kızlar ordusu, hepsi bunu öpmek istiyor. Yapış, yapış, yapış. Yahu kadınlığın bir gururu vardır, bir haysiyeti vardır. Böyle bir şey olamaz. Hepsi üstünde, tünemişler tavuk gibi. Horozun üstünde tavuk. Ben tabii bunun işine taş koydum. 'Çıkın çocuğum' dedim. Mani oldum. Ekmek yenen yer, orada olur mu öyle şey. Bir tanesi resmen öpüyordu. Bu öpüşmenin ötesine de gidebilirdi. Bu çok azgındır, siz buna bakmayın."

(Televizyon Gazetesi)

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