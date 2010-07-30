Bu civciv ninnisiz uyumuyor

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Veteriner'in şaşırdı

Yusuf ve Fatma Göçmen çiftinin ilköğretim 4. sınıf öğrencisi çocukları Atakan'ın özenle beslediği ``Şeker'' isimli civcivi görenleri hayrete düşürüyor. Şeker, günün büyük bölümünü küçük Atakan ile evin balkonunda ya da bahçesinde geçiriyor. Gün boyu Şeker ile oynayan Atakan, minik civcivi dinlenmesi için ayağında sallayıp ninni söyleyerek uyutuyor.Atakan'ın 5 yaşından bu yana evcil hayvanlara karşı bir ilgisi bulunduğunu belirten annesi Fatma Göçmen, evden zaman zaman yiyecek götürüp sokaktaki kedi ve köpekleri beslediğini belirtti.Göçmen, ``Atakan çok farklı bir çocuk. Daha önce de bir ördek besledi, kardeş gibiydiler. Ama bir civcivi ayağında sallayarak uyuttuğunu görünce bizde çok şaşırdık. Bir gün bahçede oynarken kendi kendine ninni söylüyordu. Daha sonra elindeki civcivi bana getirdi ´anne bak uyudu´ dedi. Ben önce civcivin öldüğünü düşündüm. ´Oğlum ne yaptın hayvana´ diye tepki gösterdim. Meğerse ninni ile uyutmuş, sonra elinde tekrar uyanınca anladım'' dedi.Anne Fatma Göçmen, Atakan'a semt pazarından 9 adet civciv aldıklarını fakat içlerinden sadece bir tanesinin ninni ile uyuduğunu söyledi.Atakan ise civcivin uyuması için özel bir yapmadığını, sadece ninni söylemeye çalıştığını belirterek, diğer civcivlerin yanısıra Şeker ile ilgilendiğini söyledi.İlçede 15 yıldır veterinerlik yapan Serkan Alpözen ise uyuyan civcivin görüntülerini izleyicince şaşkınlığını gizleyemedi. Böyle bir olayla daha önce hiç karşılaşmadığını ve duymadığını söyleyen Alpözen, ``Bu olayın bir açıklaması yok. Hiç böyle bir vakayla karşılaşmadım çok ilginç. İnsanlarla hayvanlar arasında oluşan ilginç bir görüntü. İlk defa görüyorum ama bir açıklaması yok. Bunu hocalarımızın dahi açıklayabileceğini sanmıyorum. Civciv bayağı uyuyor. İnanmak güç'' dedi.