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Yaşam

Bu civciv görenleri şaşırtıyor

Kırıkkale'de bir akvaryumcuda satılan 3 ayaklı renkli civciv, görenleri hayrete düşürüyor

08 Temmuz 2010 03:00

T24- Kırıkkale'de bir akvaryumcuda satılan 3 ayaklı renkli civciv, görenleri hayrete düşürüyor. Pembe renge boyandığı belirtilen civciv, 3 ayağı ile yürümekte zorluk çekiyor.

Zafer Caddesi'nde bir akvaryumcuda satılan 3 ayaklı civcivi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşyeri sahibi Ali Osman Kılıç, Ankara'dan toptan satın aldıkları civcivler içerisinde birinin diğerlerinden farklı olarak 3 ayaklı olduğunu görünce kendilerinin de şaşırdığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır hayvan satım işiyle uğraştığını açıklayan Kılıç, civcivi diğerlerinin yanından ayırdıklarını belirterek, "Dükkânımızda 3 ayaklı civciv olduğunu duyanlar görmek için gelmeye başladı. 3 ayaklı civcivi şu anda satmayı düşünmüyorum." dedi

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