Bu civciv görenleri şaşırtıyor

T24- Kırıkkale'de bir akvaryumcuda satılan 3 ayaklı renkli civciv, görenleri hayrete düşürüyor. Pembe renge boyandığı belirtilen civciv, 3 ayağı ile yürümekte zorluk çekiyor.



Zafer Caddesi'nde bir akvaryumcuda satılan 3 ayaklı civcivi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşyeri sahibi Ali Osman Kılıç, Ankara'dan toptan satın aldıkları civcivler içerisinde birinin diğerlerinden farklı olarak 3 ayaklı olduğunu görünce kendilerinin de şaşırdığını söyledi.



Yaklaşık 20 yıldır hayvan satım işiyle uğraştığını açıklayan Kılıç, civcivi diğerlerinin yanından ayırdıklarını belirterek, "Dükkânımızda 3 ayaklı civciv olduğunu duyanlar görmek için gelmeye başladı. 3 ayaklı civcivi şu anda satmayı düşünmüyorum." dedi