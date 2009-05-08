T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bu çirkinlik ne kadar devam edecek

Güner Özkul, 4.5 hamile olduğunu doğrularken, sperm bankasından hamile kaldığı iddialarına cevap vermiyor

08 Mayıs 2009 03:00

Sinemanın efsane ismi Münir Özkul'un kızı, eski manken, sunucu ve oyuncu Güner Özkul, 4.5 hamile olduğunu doğrularken, sperm bankasından hamile kaldığı iddialarına yanıt vermeyeceğini söyledi.

Tiyatro ve Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, sperm bankasından hamile kaldığı iddiaları hakkında konuşmayacağını söyledi. Bu konuda yayınlanan haberleri "çirkinlik" olarak niteleyen Özkul, "43 yaşındayım ve evet hamileyim... Hamile olduğumu saklayamam. Ama bunun dışında tek kelime bile söylemek istemiyorum. Söyleyeceğim her şey bana çirkinleşerek geri dönecek çünkü. 'Doğru değil' desem de demesem de her gün yazılıp çizileceğim. Hamile bir kadın olarak bu sıkıntıları yaşamak istemiyorum. Huzurlu ve mutlu bir dokuz ay geçirmek istiyorum. İsteyen istediğini yazsın. Fakat bu konuda benim hiçbir açıklamam olmayacak. Bu çirkinlik ne kadar devam edecek, bekleyeceğim. Her şey durulduktan sonra belki bir açıklama yaparım. Şimdi yanımda bir erkek görseler, çocuğun ondan olduğunu söyleyecekler. Görmeseler, sperm bankasından hamile kaldı diyecekler, Leyla Bilginel ile karşılaştıracaklar. Biliyorum ki, bu uzayıp gidecek... O yüzden susuyorum, konuşmayacağım" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24