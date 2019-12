Sinemanın efsane ismi Münir Özkul'un kızı, eski manken, sunucu ve oyuncu Güner Özkul, 4.5 hamile olduğunu doğrularken, sperm bankasından hamile kaldığı iddialarına yanıt vermeyeceğini söyledi.



Tiyatro ve Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, sperm bankasından hamile kaldığı iddiaları hakkında konuşmayacağını söyledi. Bu konuda yayınlanan haberleri "çirkinlik" olarak niteleyen Özkul, "43 yaşındayım ve evet hamileyim... Hamile olduğumu saklayamam. Ama bunun dışında tek kelime bile söylemek istemiyorum. Söyleyeceğim her şey bana çirkinleşerek geri dönecek çünkü. 'Doğru değil' desem de demesem de her gün yazılıp çizileceğim. Hamile bir kadın olarak bu sıkıntıları yaşamak istemiyorum. Huzurlu ve mutlu bir dokuz ay geçirmek istiyorum. İsteyen istediğini yazsın. Fakat bu konuda benim hiçbir açıklamam olmayacak. Bu çirkinlik ne kadar devam edecek, bekleyeceğim. Her şey durulduktan sonra belki bir açıklama yaparım. Şimdi yanımda bir erkek görseler, çocuğun ondan olduğunu söyleyecekler. Görmeseler, sperm bankasından hamile kaldı diyecekler, Leyla Bilginel ile karşılaştıracaklar. Biliyorum ki, bu uzayıp gidecek... O yüzden susuyorum, konuşmayacağım" dedi.