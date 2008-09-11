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'Bu cinsel aşk değil'

Osman Yağmurdereli'nin eşiyle, sevgilisi olduğu konuşulan Betül Şahin kavga ettiler. Şahin, "İşlerime taş koyuyor" diyerek suçladı

11 Eylül 2008 03:00

Geçen ay hayatını kaybeden Osman Yağmurdereli’yle sağlığında birlikte olduğu iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Betül Şahin, iddialı açıklamalar yaptı.

Akşam'ın haberine göre,  yapımcının eşi Esin Yağmurdereli’nin işlerini engellemeye çalıştığını söyleyen Şahin, “İşlerime bazı isimlerin taş koymaya çalıştığını ben de duyuyorum. Üzgünüm, ama kimseyi mutlu etmeyeceğim. Gelecek ay yine çok iddialı bir diziyle ekranlardayım. Yapmak istediklerime kimse engel olamaz. Kimsenin de buna gücü yetmez” dedi.

'Keşke söylemeseydim'

Osman Yağmurdereli’nin vefatından sonra yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını anlatan Şahin, “Sadece içimden geçenleri söyledim. Ama keşke söylemeseydim çünkü çok başım ağrıdı” diye konuştu. Betül Şahin, ünlü yapımcının ölümünün ardından “Canımı kaybettim, seni hiç unutmayacağım” diye gazete ilanı vermişti.

Şahin, Yağmurdereli’yle sağlığında birlikte olduğu iddialarını reddetmiş ve ama “Bizimki cinsel aşk, sevgili aşkı değildi. Bunun başka bir adı vardı. Çok özel bir durumdu. Ruh ikizi gibiydik” sözleriyle akılları karıştırmıştı.

'Psikolojik destek alıyorum'

Bir süredir psikoloğa gittiğini ve yardım aldığını söyleyen Betül Şahin, “Böyle zor bir hayatta insanların psikolojik destek alması çok normal. Ama antidepresan kullanmıyorum, sorunları tamamen beynimde bitirmeye çalışıyorum” dedi.

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