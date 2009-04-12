Bu çikolata ‘0’ kalori

Bu çikolatanın tadı var ama kalorisi yok. Bilim insanları, astım hastalarının kullandığına benzer bir araç sayesinde çikolata yemeden çikolata hissi veren bir sprey üretti.



Taraf’ta yayımlanan habere göre; Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden David Edwards, “Le Whif” adını verdiği bu sprey sayesinde çikolata krizlerinin artık son bulacağını iddia ediyor. ABD ve Britanya’da 29 Nisan’da satışa çıkartılacak olan spreyin 1.50 sterlinden (yaklaşık 4 TL) alıcı bulması bekleniyor.



Farklı aromaları da var



Sütlü çikolatanın yanı sıra, ahududu, nane, mango aromalı çikolata tadını veren sprey üniversitedeki öğrencileriyle beraber tasarladığını belirten Edwards, “yakında insanlar yemek yemeden gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Ben de buradan etkilendim” şeklinde konuştu.

Yıllar geçtikçe insanların daha az miktarda ve daha sık yemek yediğini gözlemlediğini ifade eden Edwards, “Görünen o ki yakında bizim icat ettiğimiz aygıt gibi bir çok aygıt icat edilecek. Gıda mühendisleri de bu tür spreylerin üretiminde katkı sağlayabilir. Bundan sonra yemek yemeyeceğiz, yemek soluyacağız. Biz buna ‘hafifçe üfleme’ diyoruz. Bu uygulamada kalori almayacağınız için spreyi her türlü diyette uygulayabilirsiniz” şeklinde konuştu.



Boğaza kaçma riski yok



Üflenen parçacıkların yeterince büyük olduğunu ve akciğere kaçma riski taşımadığını ifade eden Tom Hadfield, “yiyecek solurken bunun akciğerinize ulaşmasını istemezsiniz. Biz de bunu önlemek için çaba harcadık ve sonunda başardık” şeklinde konuştu. Bu tür bir uygulamanın gastronomide bir devrim niteliği taşıdığını vurgulayan Hadfield, “partiküller bütün ağzınıza yayılıyor ve gerçek bir çikolata yediğiniz hissine kapılmanıza yardımcı oluyor. Çalışmalarımız devam edece ve sonunda üç öğün yemeği de bu şekilde yiyeceğiz” yorumunu yaptı.

