Bu çiçeği kopartan 41 bin TL ceza ödeyecek

Dünyada sadece Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yetişen tüylü çan çiçeğinin koparılması halinde 41 bin lira idari para cezası uygulanıyor

Nisan ile haziran ayları arasında çiçek açarak doğal yaşam alanı Dilek Yarımadası'nı süsleyen tüylü çan çiçeği (campanula tomentosa) doğa fotoğrafı tutkunlarının ilgisini çekiyor.



Dünyada 300 türü bulunan çan çiçeğinin sadece Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yetişen türü olan tüylü çan çiçeği, mor renkleriyle ve tüylü dokusuyla türdeşlerinden ayrılıyor.

Habertürk'ün haberine göre; kaya ve duvar kenarlarında öbekler şeklinde açan çan çiçeği, endemik bir tür olarak sadece bu coğrafyada görülmesi nedeniyle hassas şekilde korunuyor.



Doğa ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Rahmi Bayrak, tüylü çan çiçeğinin Türkiye için büyük bir değer olduğunu söyledi.

Dilek Yarımadası'nın Türkiye’deki 40 milli parktan biri olduğunu ifade eden Bayrak, "Parkımız aynı zamanda dünya biyogenetik rezerv alanıdır. Bizler için çok kıymetli bir alandır. Çoğu koruma altındaki 270 civarında kuş türü, 804 adet de bitki türü vardır." diye konuştu.