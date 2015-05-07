Bu ceket mesaj atıyor!

Ünlü tasarımcı Arzu Kaprol, Vodafone ile Türkiye’nin ilk akıllı ceketini üretti. Ceket, hava durumuna göre şekil değiştiriyor; yakaları kalkıyor, kapşonu çıkıyor, kapanıyor. Üzerindeki güneş panelleri sayesinde gün içinde enerji toplayarak vücudu ısıtıyor veya soğutuyor. Kullanıcının daha önceden yüklediği üç kişiye sms atabiiliyor.

Vodafone 14 Mayıs’ta Haliç Kongre Merkezi’nde düzenleyeceği Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde işbirliği yaptı. Kaprol, Türkiye’nin ilk dijital defilesini bu zirvede gerçekleştirecek. ‘Yaşamın kaynağı’ temalı defilede Arzu Kaprol’ün mobil iletişim teknolojilerini de kullarak hazırladığı 4 mevsim giyilebilen, ‘akıllı’ özel tasarım ceketi sergilenecek.

Bu ceket son yıllarda moda dünyasında da hızla yaygınlaşan ‘işlevsel akıllı giyim’ teknolojisinin Türkiye’deki ilk örneği olma özelliği taşıyor.

Arzu Kaprol bu ceket için Vodafone ve 3 genç mühendisle birlikte 4.5 aydır çalışıyor. Gençlerden biri elektronik, biri endüstri, biri de genetik mühendisi.

'Giyilebilir teknoloji katlanarak artacak'



“Kendimi geleceğin moda kültürünü tasarlayan biri olarak görmek istiyorum” diyen Arzu Kaprol, İstanbul'dan çıkan bir modacı oalrak bu işi gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bu proje yalnızca Vodafone Türkiye için bir ilk değil, aynı şekilde Vodafone’un global anlamda da desteklediği bu tarzdaki ilk proje.

14 Mayıs’ta gerçekleşecek defilede hologram da kullanılacak. Defile için 56 metrelik sahne hazırlanıyor.

Vodafone Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü Ebru Özgüç, amaçlarının dijital bağlantılı yaşamı birey ve kurumlar için erişilebilir kılmak olduğunu belirtti. Dijitalleşmenin yaşamın her alanındaki hakimiyetinin hızla arttığını kaydeden Özgüç, önümüzdeki yıllarda bu gibi örneklerin katlanarak artacağının altını çizdi.

2013 yılında dünyada 22 milyon kişi giyilebilir teknoloji ürünlerinden satın aldığını örnek veren Özgüç “Bunların büyük çoğunluğu akıllı saatler. Bu rakam 2018 yılında 5 katına çıkacak. Giyilebilir teknoloji ürünlerini kullananların yaş ortalaması ise 36. Meraklı, kontrolcü, ölçmeyi seven, sağlıklı yaşamak isteyen, hevesli ve teknolojinin içine doğan kişiler giyilebilir teknoloji ürünlerini satın alıyor” dedi.