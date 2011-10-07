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Yaşam

Bu canlılar sadece Türkiye'de yaşıyor İZMİR (A.A)

07 Ekim 2011 14:09

-Bu canlılar sadece Türkiye'de yaşıyor İZMİR (A.A) - 07.10.2011 - Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi'nde 9 yeni canlı türü tanımladı, isimlendirdiği canlıları uluslararası hakemli dergilerde duyurarak, bilim dünyasına kazandırdı. Fakültenin Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özdemir Egemen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Melih Ertan Çınar, Dr. Ertan Dağlı ve Dr. Esat Tarık Topkara tarafından Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi'nde araştırmalar yapıldığını belirtti. Türkiye'nin Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü olması nedeniyle zengin fauna ve floraya sahip olduğunu söyleyen Egemen, uzman araştırmacıların yaptıkları çalışmalar sonucu biri sucul böcek, 8'i sucul segmentli kurt türü bulduğunu anlattı.  Araştırmacıların buldukları sucul canlılara ''Ochthebius ustaoglui, Lumbrineris geldiayi, Prosphaerosyllis marmarae, Levinsenia demiri, Levinsenia kosswigi, Levinsenia marmarensis, Levinsenia tribranchiata, Prinospio anatolica, Prinospio maciolekae'' adlarını verdiklerini kaydeden Özdemir Egemen, bulunan canlı türlerinin Zootaxa, Marine Biodiversity, Journal of Natural History dergilerinde 2011 yılında duyurulduğunu açıkladı. Uluslararası hakemlere sahip dergilerle dünyaya duyurulan canlıların Türkiye'nin doğal zenginliği olduğunu vurgulayan Egemen, ''Söz konusu dergilerin hakem heyetlerinden geçerek tanımlanan türlerin dünya literatürüne girmesi çok önemli. Canlı kaynaklar, bir ülkenin demirbaşıdır. Bu canlıların bulunmasıyla yurdumuzun itibarı da artacak'' diye konuştu.  Özdemir Egemen, EÜ Su Ürünleri Fakültesi araştırmacıları tarafından bilim dünyasına 2005-2010 yıllarında 21 yeni canlı türünün daha kazandırıldığını söyledi.  -Yüzyıllar boyunca Türk bilim adamlarının isimlerini taşıyacaklar- Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Özbek ise bulunan türlerin hepsinin omurgasız olduğunu söyledi. Sucul canlılardan birinin göllerde bulunduğunu, tatlı suda yaşadığını ifade eden Doç. Özbek, şunları kaydetti: ''Bu canlılar sadece Türkiye'de var diyebiliriz. Denizde olan türlerin bazılarını başka yerlerde de daha sonra bulabilirler. Ama şu anda yok. Şu anda sadece Türkiye'de var, belki yıllar sonra dünyanın başka yerinde olabilir. Denizlerde herhangi bir sınırlama yok. Orada henüz bulunmamış olabilir. Türkiye'den dağılımı olacaktır. Önemli olan dünyaya Türk araştırmacıların bildirmesi. Yeni tür bulduğunuzda ismini siz veriyorsunuz. İsmini verdiğinizde uzun süre değişmiyor. 1700'lü yıllarda verilen isimler şu an hala kullanılıyor. Canlılara genelde Türk bilim adamlarımızın, hocalarımızın soyadlarından esinlenilerek isim verildi.'' Boyları 0.5-1 cm arasında değişen sucul canlıların çamur içinden beslendiğini ya da ortamdaki mikroorganizmaları süzdüğünü anlatan Murat Özbek, bu tür canlıların balık yemi olarak da çok değerli olduğunu, dolayısıyla ekonomik değerinin de bulunduğunu söyledi.

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