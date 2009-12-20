Bu canın bedeli 19 bin 550 lira

T24 - Devlet, 2004’ten bu yana terör olaylarından kaynaklı zararları karşılıyor. Terör kaynaklı ölümlerde ise ailelere 19 bin 550 TL ödeniyor. Küçükçekmece’de otobüse atılan molotofla hayatını kaybeden 17 yaşındaki Serap Eser’in vârisleri de bu kapsamda...



Sokakları yakıp yıkan terör örgütü yandaşlarına tepki gösteren vatandaşların başlıca kaygısı ev, araç ve işyerlerine verilen hasar. Oysa devlet 2004 yılından bu yana terör olaylarından kaynaklı zararları karşılıyor.



Olayların en çok yaşandığı illerin başında gelen İstanbul’daki terör mağdurlarına 2004 yılından bu yana 2 milyon 676 bin TL ödendi. Terör kaynaklı ölümlerde ise ailelere 19 bin 550 TL ödeniyor.



Küçükçekmece’de otobüse atılan molotof kokteyliyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 17 yaşındaki Serap Eser’in vârisleri de bu kapsamda 19 bin 550 lira alacak.



5233 sayılı “Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun” uyarınca 2004 yılından bu yana terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında uğranan maddi zararlar devlet tarafından karşılanıyor.



Ev, araç veya işyerleri yıkılan ya da tahrip edilen vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı’na valilikler vasıtasıyla başvurarak kanundan yararlanmaya hak kazanabiliyor. Kanun kapsamında ölüm ve yaralanmalara yönelik ödemeler de yapılıyor.



Serap göremedi



Komisyonun bu yıl önüne gelen dosyalardan 3’ü terör olayları nedeniyle yaralanan 3 kişiye aitti. Ancak bu kişilerden biri olan 17 yaşındaki Serap Eser, zararının tazmin edildiğini göremeden, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Serap Eser’in, 8 Kasım’da Küçükçekmece’de bir otobüse molotof kokteyliyle saldıran terör örgütü yandaşlarınca yakılması üzerine İstanbul Valiliği, tüm tedavi masraflarının kanun kapsamında karşılanacağını aileye ve hastaneye bildirdi. Ancak, tüm Türkiye’ye derinden sarsan olayın ardından tedavi altına alınan Serap, 29 gün süren yaşam savaşını kaybetti.



Bunun üzerine komisyonun yaralanma tazminatı için başlattığı hazırlık, ölüm tazminatına dönüştü. Mevzuat uyarınca genç kızın vârislerine ölümü nedeniyle 19 bin 550 TL ödeme yapılacak, tedavi ve defin masrafları da yasa kapsamında karşılanacak.



‘Hakkımızı arayacağız’



Serap Eser’in ağabeyi Ümit Eser, kız kardeşinin ölümünün ardından Valilik’ten hastane masraflarının karşılanmasının yanı sıra “terör tazminatı” adı altında bir miktar para ödeneceğinin kendilerini söylendiğini belirterek, şunları söyledi:



“Ancak bu miktarın ne olduğu veya ne zaman ödeneceği konusunda bir şey bilmiyorum. Bugüne kadar bunu hiç düşünmedik. Böyle bir beklentimiz de yok. Ama böyle bir şey varsa tabii ki biz de hakkımızı arayacağız. Annem hastanede, iyileşip bir araya geldikten sonra oturup dava açıp açmayacağımıza ya da nasıl bir yol izleyeceğimize birlikte karar vereceğiz.”



Komisyon üyeleri kimler?



Komisyon, bir başkan ve altı üyeden oluşuyor. Valinin görevlendireceği vali yardımcısı komisyonun başkanı; maliye, bayındırlık ve iskân, tarım ve köyişleri, sağlık, sanayi ve ticaret konularında uzman ve o ilde görev yapan kamu görevlilerinden vali tarafından belirlenecek birer kişi ile baro yönetim kurulunca baroya kayıtlı olanlar arasından görevlendirilecek bir avukat komisyonun üyesi.



İstanbul’da 886 başvuru



DTP’nin kapatılmasıyla sokaklara yansıyan ve Muş’ta olduğu gibi can kayıplarına neden olan gerginliğin en önemli nedenlerinden biri de gösteri yapan terör örgütü yandaşlarının vatandaşlara ait ev ve işyerlerine zarar vermeleri. Özellikle esnaf, ortaya çıkan zarardan en çok canı yanan kesim olduğu için göstericilere yönelik kitlesel tepkinin baş aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor.



Son olarak göstericilere tabanca doğrultulan Dolapdere’deki olaylarda da, semt sakinleri taş, sopa ve satırlarla karşılık vermelerine gerekçe olarak ev, araba ve işyerlerinin taşlanmasını göstermişti. 5 yıldır yürürlükte olan 5233 sayılı “Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun” ise sokakta sağduyuyu sağlayacak niteliklere sahip.



İl Özel İdaresi’nin sekreteryasında kurulan Zarar Tespit Komisyonları’na yapılan başvuru için en önemli şart, polis kayıtlarında olayın terör olayı olarak değerlendirilmesi. Gösterilerin en yoğun olduğu illerden biri olan İstanbul’da komisyon, 2004 yılından bugüne kadar 886 başvuruyu işleme aldı. Bu başvurulardan 846’sını sonuçlandırarak karara bağlayan komisyon, mağdur veya yakınlarına 2 milyon 676 bin 629 TL ödeme yaptı. Bu yıl içinde yapılan 145 başvurunun yaklaşık yüzde 99’unu da “araç yakma”, “konut ve işyeri zararları” oluşturdu.



Nasıl başvuruluyor?



Başvuru için en önemli şart, zarar görülen olayın terör kaynaklı gerçekleşmesi. Emniyet birimlerinin raporunda “terör” ibaresinin bulunması gerekiyor. Bununla birlikte başvuru için; emniyet birimlerince tutulan görgü tespit tutanağı, mağdurun emniyet birimlerince alınan ifade tutanağı, zararı belgeleyecek fatura veya bilirkişi raporu bulunmalı. Bilirkişi raporu için de Sulh Ceza Mahkemesi’ne dilekçe verilerek hasar tespitinin yapılması gerekiyor. Araç, ev ve işyeri zararları için yapılacak başvurularda da karşılanması istenen zararın “kasko sigortası”nın bulunmaması gerekiyor. Örneğin kaskosu bulunan bir aracın yakılması halinde, sigorta terör olaylarını karşılamıyorsa başvuru kabul ediliyor. Böyle durumlarda bilirkişilerin belirleyeceği fiyat üzerinden ödeme yapılıyor. Başvuru için 60 günlük süre şartı var.

