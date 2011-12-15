Bu caddelere park eden yandı



T24-

Sürekli denetim yapılacak ilçeler



Zaman'ın haberine göre, İstanbul'un en büyük problemlerinden biri olan trafik sıkışıklığına çözüm için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yerinde tespit çalışmaları yaptı. Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sorumluluğunda bulunan ana yollar üzerinde trafik sorununu çözmek için bir rapor hazırladı.UKOME önlem olarak kent genelinde 21 ilçede aralarında Bağcılar Mahmutbey, Fatih Millet ve Fevzipaşa caddeleri, Eyüp Eyüp Sultan Bulvarı, Bakırköy Florya Caddesi, Şişli Halaskargazi caddelerinin bulunduğu 33 cadde ve sokakta emniyet birimlerinin sürekli denetim yapması kararını aldı.Gerektiğinde belediye zabıta ekiplerinden de yardım alınacak. Trafik akışının yoğun olduğu bu güzergâhlarda otobüs duraklarına park eden araçlara, uygunsuz yolcu indirip-bindiren minibüs şoförlerine, kaldırımlara tanıtım amaçlı ürün koyarak yolu kapatan esnafa gerektiği hallerde ceza kesilecek.Raporda, bu yollardan 273 tanesinin seyir güzergahları olması dolayısıyla toplu taşıma araçları tarafından yoğun şekilde kullanıldığı tespit edildi. Bu güzergahlar içerisinde yer alan 33 adedi üzerinde araç ve yaya trafiğinin yanı sıra yoğun ticari hareketliliğin yaşandığı gözlenen raporda trafik sıkışıklığının nedeni olarak şu maddeler sıralandı:"Bölünmüş yolların her iki tarafında yasağı levhaları olmasına rağmen yol kenarlarına park edildiği,otobüs, sola dönüş ve 'U' dönüş ceplerinin araç parkı haline getirildiği, kaldırımlara araç park edildiği,yola paralel park yeri olarak ayrılan cepleri çift sıra şeklinde ya da 90 derecelik açıyla yol kenarına dik olarak park edildiği, minibüslerin uygunsuz yolcu indirip-bindirdiği, esnafların kaldırıma tanıtım amaçlı ürün koyduğu, esnafların araç yoluna reklam dubaları koyarak park yerinin kendi işyerine ait olduğuna dair yoldan yer ayırdığı ihlalleri tespit edilmiştir."Belirlenen ihlallerin araç ve yaya trafiğinin sıkışmasına sebebiyet verdiği kaydedilen raporda, araç parklanmaları nedeniyle kaldırımlarda yayaların yürümekte zorlandığı vurgulandı. Rapor doğrultusunda belirlenen güzergahlardan ilk etapta 33 cadde ve sokakta kaldırım ve yol üzeri araçların park etmesi yasaklanarak trafik akışının sürekliliğinin sağlanması için denetimlerin yapılmasına karar verildi.•Eyüp: Eski Edirne Asfaltı-Eyüp Sultan Bulvarı•Gaziosmanpaşa: Eski Edirne Asfaltı-Küçükköy Yolu•Sultangazi: Eski Edirne Asfaltı•Fatih Millet Caddesi-Cemil Birsel Caddesi-Fevzipaşa Caddesi•Bakırköy: Florya Caddesi•Bayrampaşa: Eski Edirne Asfaltı•Kağıthane: Talatpaşa Caddesi•Şişli Halaskargazi Caddesi•Sarıyer: Şehit Mithat Yılmaz Caddesi•Kadıköy: Söğütlüçeşme-Fahrettin Kerim Gökay ve Şemsettin Günaltay Caddeleri•Üsküdar: Selman-i Pak-Hakimiyet-i Milliye caddeleri•Sancaktepe: Osmangazi Caddesi•Ümraniye: Alemdağ-Mithatpaşa ve Sütçü İmam caddeleri•Maltepe: Atatürk ve Bağdat Caddesi•Sultanbeyli: Fatih Bulvarı•Kartal: Bağdat Caddesi•Güngören: Bağcılar Caddesi•Bağcılar: Mahmutbey Yolu•Beyloğlu: Bülent Demir ve Tersane Caddesi•Bahçelievler: Adnan Kanveci Bulvarı ve İzzettin Çalışlar Caddesi