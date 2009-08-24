Bu buzağıyı gören şaşırıyor

Burdur'un Karamanlı ilçesi Mürseller Köyü'nde beş ayaklı ve iki kuyruklu olarak doğan buzağı yetkilileri şaşırttı.



Buzağının sahibi Osman Çelik, yaklaşık 20 gün önce doğan buzağının beş ayağı ve iki kuyruğunun olduğunu gördüğünde çok şaşırdığını ve veterinere haber verdiğini söyledi.



Veterinerler tarafından, buzağının Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde kontrol edilmesi gerektiğinin söylendiğini belirten Çelik, Veteriner Fakültesi'ne bilgi verdiğini, fakülte yetkililerinin, buzağıyı Burdur'a getirmesi halinde bakabileceklerini bildirdiğini kaydetti.



Osman Çelik, veteriner hekimlerin, ineğin gebelik döneminde virüs veya kimyevi maddelere temas etmesi gibi nedenlerle, bu tür hastalıkların oluşabileceğini belirttiklerini, buzağının genetik yapısındaki kromozomların değişime uğraması sonucu böyle bir durumun yaşanmış olabileceğini söylediklerini bildirdi.



Osman Çelik'in eşi Lütfiye Çelik de yirmi senedir hayvancılıkla uğraştıklarını ve yaklaşık kırk hayvanlarının bulunduğunu ancak böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını ifade etti.



Görüntüsündeki anormalliklere rağmen buzağıda bir sıkıntı görmediklerini söyleyen Lütfiye Çelik, ''Hayvanın yemesi içmesi normal'' diye konuştu.

