-bu büyük bir iftiradır ANKARA (A.A) - 19.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına katılmak üzere AK Parti'ye gelişinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arınç, MİT'in terör örgütüyle görüştüğü iddialarına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuya ilişkin, ''bunun bir istihbarat konusu olduğunu, terörle mücadele kapsamında bu tür görüşmelerin yapılabileceği ve bu tür görüşmelerde eğer bir fayda sağlanıyorsa, devam etmesi gerektiği'' konusunda beyanda bulunduğunu hatırlattı. Arınç, kendisinin de aynı düşüncede olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin eleştirilerini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine ise Arınç, şunları söyledi: ''Evet 'niçin görüştünüz?' demiyorum diyor. Demek ki bu tür görüşmelerin yapılmasını kendisi de olağan karşılıyor. Ancak bunun Başbakanlık ile PKK arasında olduğunu söylüyor. Bu büyük bir iftiradır. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu görüşmeler istihbarat örgütü ile diğer örgüt arasında Türkiye'de terörün tamamen sonlandırılması ve eylemlerin bitirilmesi noktasında yapılacak bir görüşmenin ipuçlarını veriyor. Bildiğiniz gibi şu anda MİT Müsteşarı olan Sayın Hakan Fidan o tarihlerde belki Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olarak da görev yapıyor olabilir. Çünkü bu görüşmenin tarihi henüz netleşmemiştir. Ama hepimizin bildiği gibi MİT'in çalışmalarına o zamandan itibaren katılmış, o kurumun başındaki kişi emekli olunca müsteşarlık görevine getirilmiş birisidir. Dolayısıyla müsteşar yardımcısı sıfatıyla bu toplantıya katılıyor olması, onun Başbakanlıkla ilgili olduğunu göstermez. Bilakis MİT Müsteşarlığına adım adım yaklaşan birisinin çok öncesinde MİT'in faaliyetlerine iştirak ettiğini gösterir.'' -Ömer Çelik- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de gazetecilerin soruları üzerine MİT'in terör örgütüyle görüştüğü iddialarını ve Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerini değerlendirdi. ''CHP lideri bu işleri bilmez'' diyen Çelik, şöyle konuştu: ''Kılıçdaroğlu bu işleri bilmez. MİT-PKK görüşmesi denilen görüşme devletin değişik kurumları, değişik yöntemlerle aynı hedefe ilerlerler. O hedef de şudur; milli birliği korumak, devletin bütünlüğünü korumak. İstihbarat teşkilatı devleti korumak, milleti korumak adına üzerine düşen görevi yapmaktadır. Bu istihbarat teşkilatlarının yaptığı görüşmelerin içeriklerinde, kamuoyu açısından algılanması güç ya da arka planı bakımından ilk bakımda profesyonellere bile kolayca anlaşılır gelmeyen bir takım ifadeler meseleler olabilir.''