Bu buğdayın kilosu 5 lira

Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde ekimi neredeyse yok denecek kadar az olan, diğer buğdaylardan besin değeri, mineral ve vitamin bakımından yaklaşık 60 kat daha fazla kaliteli olan karakılçık buğdayı, kilosu 5 liradan satılıyor.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatin Rüştü Özeser, tarlada dekara 300 kilo rekoltesi olan buğdayın 5 liradan alıcı bulduğunu belirtti. Özeser, \"Sadece genetik sağlamlık değil, vitamin- mineral içeriği, lezzet ve aroma karakılçık buğdayını öne çıkaran özelliklerden. Bu yüzden bulgurluk olarak tercih ediliyor. Hem lezzetli hem de besin değeri yüksek. Normal buğdaydan yapılan bulgur 2 liraya, karakılçık buğdayının bulguru ise 8 liradan alıcı buluyor\" dedi. Üreticiler ise diğer buğdayın rekoltesinin dekarda 600 kiloya kadar çıktığını, karakılçık buğdayının rekoltesinin ise en fazla 300 kilo olduğunu bunun da fiyatın yükselmesinde etki ettiğini söyledi.

TARHANA VE BULGUR YAPILIYOR

Karakılçık buğdayının sağlık yönünden faydalarının saymakla bitmediğini söyleyen üretici Mehmet Tamir, Aleybağlar mahallesinde hasat yaptıklarını söyledi. Anadolu\'da milli buğdayı olarak bilinen ve diğer buğdaylara oranla hasadı da 25 gün geç yapılan Karakılçık buğdayının verim düşüklüğü nedeniyle unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Tamir, 2 yıldır farklı tarlalarda üretim yaptığını belirtti.

Karakılçık Buğdayından yapılan bulgurun kilogram fiyatının 8 TL olduğunu hatırlatan Tamir, diğer buğdaylardan yapılan bulgurun kilosunun 2 TL\'ye piyasada bulunabildiğini söyledi.

BUĞDAY 95 KURUŞ

Üretici Ahmet Yiğit ise piyasada ekilen buğdayın kilosunun 95 kuruştan satıldığını söyledi. Yiğit, \"Kendi tarlamızda yetiştirdiğimiz karakılçık buğdayını kendi değirmenimizde un ve bulgur olarak satıyoruz. Çok şükür talep çok. Diğer buğdaylar 95 kuruştan satılırken Karakılçık buğdayı 5 TL\'ye kadar satılıyor. Fiyatının yüksek olmasına rağmen talep çok. Çünkü lezzeti ve besin değeri nedeniyle rağbet görüyor\" dedi.



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