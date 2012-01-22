T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bu bölümde Emrah Serbes'in imzası var

'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin bu akşam yayınlanacak bölümünü Emrah Serbes ve Ercan Mehmet Erdem birlikte yazdı.

22 Ocak 2012 02:00

T24 - 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin bu akşam yayınlanacak bölümünü Emrah Serbes ve Ercan Mehmet Erdem birlikte yazdı.
 

Star’da her Pazar ekrana gelen, sosyal medyanın en çok konuştuğu dizi olan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’nin bu akşam yayınlanacak bölümünü dizinin eser sahibi Emrah Serbes ve dizinin senaristi Ercan Mehmet Erdem birlikte yazdı.


Ankara’nın işlek olmayan bir yol kenarında bir travesti cesedi bulunur. Travestinin adı Çağla’dır. İlk bulgularda Çağla’nın öldürülmeden önce dövüldüğü de anlaşılır. Katilin peşine düşen Behzat Ç. ve cinayet büro elemanları, olayın sıradan bir cinayet olmadığını, Çağla’nın öldürülmesinin emniyet içinde de uzantıları bulunan çok daha karmaşık bir olay olduğunu anlayacaklardır.


Behzat Ç. bir yandan Çağla’nın cinayetini aydınlatmaya çalışırken diğer yandan da eski karısı Ceyda’nın neden olduğu problemleri çözmeye çalışmaktadır. Bu yüzden Şule ile de çatışmaya başlayacaktır.


Behzat Ç. yine çok konuşulacak bir bölümle Pazar akşamı 22.15’te Star’da.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24