Bu bölümde Emrah Serbes'in imzası var

T24 - 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin bu akşam yayınlanacak bölümünü Emrah Serbes ve Ercan Mehmet Erdem birlikte yazdı.



Star’da her Pazar ekrana gelen, sosyal medyanın en çok konuştuğu dizi olan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’nin bu akşam yayınlanacak bölümünü dizinin eser sahibi Emrah Serbes ve dizinin senaristi Ercan Mehmet Erdem birlikte yazdı.



Ankara’nın işlek olmayan bir yol kenarında bir travesti cesedi bulunur. Travestinin adı Çağla’dır. İlk bulgularda Çağla’nın öldürülmeden önce dövüldüğü de anlaşılır. Katilin peşine düşen Behzat Ç. ve cinayet büro elemanları, olayın sıradan bir cinayet olmadığını, Çağla’nın öldürülmesinin emniyet içinde de uzantıları bulunan çok daha karmaşık bir olay olduğunu anlayacaklardır.



Behzat Ç. bir yandan Çağla’nın cinayetini aydınlatmaya çalışırken diğer yandan da eski karısı Ceyda’nın neden olduğu problemleri çözmeye çalışmaktadır. Bu yüzden Şule ile de çatışmaya başlayacaktır.



Behzat Ç. yine çok konuşulacak bir bölümle Pazar akşamı 22.15’te Star’da.





