Bu bisiklet hem obeziteden kurtarıyor hem elektrik üretiyor

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesindeki Fatih Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK proje çalışmaları kapsamında, öğretmenleri ile özellikle obez çocukların kilo vermeleri ve sağlıklı yaşayabilmeleri için elektrik üreten bisiklet tasarladı. Tasarlanan bisiklete binip pedal çeviren öğrenciler bir taraftan spor yapıyor, bir taraftan da okul ihtiyaçlarında kullanılmak üzere elektrik üretiyor.

Alaşehir\'deki Fatih Ortaokulu\'nda, bir süre önce TÜBİTAK proje çalışmaları kapsamında, öğrenciler fen bilgisi öğretmeni Tekin Tapan ile hem obezite sorunu olan öğencilerin, spor yaparken zayıflayabileceği hem de elektrik üretebilecekleri \'elektrik üreten bisiklet\' tasarlamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda, bir aylık bir çalışma sonucunda arka lastiği sökülmüş bir bisiklet, bisiklet park sehpası, kayış, akü ve dinamo kullanılarak \'elektrik üreten bisiklet\' yapıldı. Pedalın çevrilmesiyle kayış yardımıyla dönen jantın oluşturduğu hareket enerjisinin dinamo yardımıyla elektriğe dönüştürülüp, bir aküde toplanmasını sağlayan \'elektrik üreten bisiklet\' ilgi çekti. Sadece pedal çevrilerek elde edilen elektrik ile vantilatör çalıştırılabildiği, elektrikli aletlerin şarj edilebildiği ve akülerde toplanarak geceleri bahçe aydınlatmasında kullanılabildiği belirtildi.

Fen bilgisi öğretmeni Tekin Tapan, Türkiye\'de ve dünyada obezitenin hızla arttığına dikkati çekip, proje ile ilgili şu bilgileri verdi:

\"Okulumuzdaki öğrenci mevcudumuzun yüzde 10\'a yakını obez. Özellikle genç nüfusun obezite ile mücadelesi kapsamında hem spor yapacak hem de kullanım süresine göre 14 volta kadar elektrik üretilebilecek bir sistem kurmayı planladık. Obez öğrencilerimizi tedaviye yönelik yapılan çalışmada, kilo vermeye yönelik bir proje üzetinde çalıştık. Bu kapsamda, obeziteyle mücadele için bir bisiklet tasarladık. Tasarladığımız bisiklete, beden eğitimi dersinde ya da boş derslerde öğrenciler binip, pedal çeviriyor, bu sayede elektrik üretiyoruz. Öğrencinin de kilo vermesine ve hareket etmesine katkı sağlamış oluyoruz. Üretilen elektriği aküde depolayıp, okuldaki çeşitli alanlarda kullanıyoruz. Bu proje için patent başvurusu yapacağız\" dedi.

Okulda 7\'nci sınıf öğrencisi Talha Özdemir ise tasarlanan bisikletle hem spor yapıp zayıfladıklarını hem de elektrik üretiklerini belirterek, \"Bir yandan da pedal çevirerek bisiklete binmenin keyfini yaşıyoruz\" diye konuştu.



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