‘Bu bir soykırım!’



DW: Sayın Belediye Başkanı Orlando, Palermo Limanı'ndan perşembe günü kaç ceset taşımak zorunda kaldınız?

Leoluca Orlando: 25 tabut hazırlamak zorunda kaldık. Bunlardan üçü henüz 1 yaşında bile olmayan bebeklerdi. Bu bir trajedi! Bu trajedinin de ötesi, bir soykırım!

DW: Soykırım çok güçlü bir sözcük. Yani sizce Avrupa Suriyeli, Eritreli ve Afganlara soykırım mı uyguluyor?

Leoluca Orlando: Eğer Avrupa Palermo'da neler olduğunu görseydi kendisinden utanırdı. Mülteciler aralarında Bangladeş'in de bulunduğu çok farklı ülkelerden geliyor. Önce Libya'ya oradan da deniz üzerinden Avrupa'ya ulaşabilmek için uzun bir yolculuğu göze alıyorlar. Avrupa bu insanlara uygulanan soykırıma karşı bir sorumluluk üstlenmeli. Avrupa Birliği, birliğin üzerine kurulu olduğu en temel değerleri çiğniyor. Bu Avrupa için büyük bir utanç, Avrupa göçün ölümle cezalandırılamayacağını anlamıyor. Biz geçen bahar aylarında belediye meclisinde 2015 Palermo Bildirgesi'ni kabul ettik. Bizim için mobilite bir insan hakkı. Biz, oturum izinlerinin yürürlükten kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Her İtalyan, İngiliz veya Alman Bangladeş'e gidebiliyor. Bangladeş'ten Avrupa'ya gelmek isteyen biri için ise Avrupa'ya seyahat hakkının bedeli ölüm cezası olabilir.

DW: Hayatta kalmayı başarıp sizin şehrinize gelen sığınmacılara nasıl davranıyorsunuz?

Leoluca Orlando: Bizim limanımızda insancıllık hâkim. Burada yardım örgütleri var, hayatta kalanlarla ilgileniyorlar. Bugün 300 kişiyi karşıladık örneğin. Tabii ki yaşamını kaybedenlerin yakınları yas tutmak için bir süre burada kalacaktır ancak diğerleri kuzeye gidecektir.

DW: Şehriniz gelen sığınmacı tekneleriyle başa çıkmakta zorlanıyor mu?

Leoluca Orlando: Evet, kamplar dolu. Ama biz yine de buraya gelen insanlara kucak açmaya hazırız. Bizde sığınmacılar için kurulan çadırlardan yok; yaşadıkları travmadan sonra onların evlere ihtiyacı var. Bu bir insan hakkı, en azından bizde! Sicilya'daki Palermo'da!

DW: Bugün bütün kameralar sizin kentinizdeydi. Sizce Avrupalılar kıtanın güneyinde ne olduğunu yarın unutacak mı?

Leoluca Orlando: Biz medyanın bu zihniyetini kabul edemeyiz. Bugün 25 ceset Palermo'ya getirildi ve bunun haberi yapıldı. Ama her ay yüzlerce, yüzlerce ölü geliyor ve bunlar hakkında hiç kimse konuşmuyor.

DW: Brüksel'den talepleriniz neler?

Leoluca Orlando: Brüksel sadece insan hakları olmadan Avrupa Birliği'nin hiçbir anlamı olmadığını hatırlamalı.

Leoluca Orlando 1985 yılından bu yana aralıklarla Palermo Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. Orlando mafyayla mücadelesi ve kenti mafyadan temizlemesi ile biliniyor.