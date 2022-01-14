"Bu, bir çığlıktır!" diyen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: Türkler de Kürtler de, İslâmı terk ediyorlar hızla; deizm, ateizm çıkmaz sokağına sürükleniyorlar

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü yazısında inanıp inanmamakta hürdür olduğunu belirterek “Türkiye’de deizm ve ateizm’de bir patlama yaşanıyor” görüşünü dile getirdi.

“Deistleri ve ateistleri suçlama kolaycılığına kaçmadan, insanların neden deist ve ateist olduklarını çuvaldızı kendimize batırarak göstermeye çalışacağım” diyen Kaplan, Anadolu’da İslamın hâkim olmasında Kürtlerin rolünü hatırlattı. Kaplan “Türklerle Kürtler birbirlerine omuz verdiler ve tarihin akışını değiştirdiler. Eğer şimdi olduğu gibi birbirlerine omuz vururlarsa, birbirlerine düşürülürler ve tarihin en büyük darbesini yemekten kurtulamazlar! Türklerle Kürtlerin birbirlerine omuz vermelerinin yolu, İslamî tarihî iddialarını üstlenmelerinden geçer. Eğer İslâm’ı terk ederlerse, hem birbirlerine girerler hem de tarihten silinir giderler -Allah muhafaza!” görüşünü dile getirdi.

“Tanzimat’la yönümüzü yitirdik; Cumhuriyet’le eksen değiştirdik, yörüngemizi yitirdik, bu ülkenin yönünü ve yörüngesini batıya endeksledik; küreselleşmenin bizi de kuşattığı ve vurduğu Özallı neo-liberalizm süreciyle birlikte ruhumuzu yitirme sürecine sürüklendik” diyen Kaplan, bugün gelinen noktanın “ürpertici” olduğunu ve “İslâm’ın çocukları açıkça intihar” ettiğini yazdı.

Kaplan yazısına şöyle devam etti:

"Türkler de Kürtler de, İslâm’ı terk ediyorlar hızla; deizm, ateizm çıkmaz sokağına sürükleniyorlar güle oynaya!

Eğer biz İslâm’ı terk edersek, bu toprakları emperyalistlere savaşmadan teslim etmiş oluruz ve tarihten silinir gideriz!

Tarihin en zorlu dönemlerinden birinden geçerken, insanlığın tam da bize, bizimse hakikate gebe olduğumuz kritik bir zaman diliminde, bu toprakların çocuklarının İslâm’ı terk etmesi hem intihar etmesi hem de insanlığı ayağa kaldıracak imkânı yitirmesiyle sonuçlanacaktır!

Bu, bir çığlıktır!

Sesimi duyan var mı?”

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