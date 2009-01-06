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Magazin

Bu bidiğiniz Maria değil

Geçen yıl tenis dünyasının yanı sıra Avrupa'da magazin dünyası da Rus Maria Sharapova'yı konuştu durdu.

06 Ocak 2009 02:00

Geçen yıl tenis dünyasının yanı sıra Avrupa'da magazin dünyası da Rus Maria Sharapova'yı konuştu durdu.

Mesleki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de göz kamaştırıyordu. Şimdi O'na bir rakip çıktı. Hem adaşı hem de vatandaşı. Adı Maria Kirilenko...
Maria Kirilenko'nun 2 yıl önce bir dergiye verdiği pozlar ortaya çıktı. Ünlü tenisçinin pozları bir Avrupa ajansı tarafından stın alınıp takvim yapıldı.

2007'de önemli bir turnuva öncesi bu pozları veren Maria Kirilenko fotoğraflarını bir derginin kullanmasına izin vermişti. Kirilenko bu pozlarının bir takvimde de yer almasında sakınca görmeyince ortaya da Rus tenisçinin güzel pozları ortaya çıktı.

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