Bu bidiğiniz Maria değil

Geçen yıl tenis dünyasının yanı sıra Avrupa'da
magazin dünyası da Rus Maria Sharapova'yı konuştu durdu.
Mesleki
başarısının yanı sıra güzelliğiyle de göz kamaştırıyordu. Şimdi O'na
bir rakip çıktı. Hem adaşı hem de vatandaşı. Adı Maria Kirilenko...
Maria Kirilenko'nun 2 yıl önce bir dergiye verdiği pozlar
ortaya çıktı. Ünlü tenisçinin pozları bir Avrupa ajansı tarafından stın
alınıp takvim yapıldı.
2007'de önemli bir turnuva öncesi bu pozları veren Maria Kirilenko fotoğraflarını bir derginin kullanmasına izin vermişti. Kirilenko bu
pozlarının bir takvimde de yer almasında sakınca görmeyince ortaya da
Rus tenisçinin güzel pozları ortaya çıktı.