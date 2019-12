Bu besinleri yemeden sevişmeyin!

T24

Sağlıklı cinsellik için alınması gereken vitaminler



Alkol cinselliği olumsuz etkiliyor



İşte Müge Arslan’ın önerdiği afrodizyak etkili besinler:İçerdiği seratonin ve daha da önemlisi fenetilamin maddeleri nedeniyle hafif cinsel istek arttırıcı etkiye sahiptir. Afrodizyak özelliklerinin açıklanabilir bilimsel yönleri olsa da yenilirken yaşanan haz, etkinin daha fazla olmasını sağlar.A vitamini ve potasyum bakımından çok zengindir. Fazla tüketildiğinde sindirim sisteminin hızla çalışmasına yardımcı olur. Kaslarla beynin daha düzenli çalışmasını ve daha az yorulmasını sağlar, cinsel gücü arttırır.Lif, protein ve vitamin bakımından zengindirler. Özellikle enerji verirler ve cinsel gücü arttırırlar. Bol protein ve B vitamini ihtiva eden bu yemişler bedensel ve zihinsel yorgunluğa iyi gelir.Şeker oranı yüksek olmasına rağmen kan şekerini hızla yükselten şekerden olmadığı için tüketilmesinde bir sakınca yoktur. Cinsel gücü arttırır.Mineral, magnezyum, demir, lif ve C vitamini bakımından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, sperm üretimini arttırır.Karaciğeri çalıştıran, iştah açan ve cinsel gücü artıran bir meyvedir. Greyfurt suyu sabahları aç karnına içilmelidir.A, B1, C vitamini içerir. Kükürtlü yağı içersinde bol miktarda akil sülfür bulunur. Sarımsağın en önemli özelliği insana canlılık vermesi hem kadın hem de erkeklerde cinsel gücü arttırmasıdır.Yoğun A vitamini içerir. Kuvvetlendirir, güçlendirir ve cinsel gücü arttırır.Protein, yağ, karbonhidrat ve liften B1 vitamini, sodyum, kalsiyum, demir, mineraller içerir. Zekâyı geliştirir ve zekânın cinsellik üzerindeki etkisi tartışılmaz.Pekmezde bulunan minerallerin en önemlileri demir, kalsiyum ve potasyumdur. Tahinle alınması etkisini arttırır. Demir vücutta başta kırmızı kan hücrelerini bileşiminde yer alarak oksijen taşıma fonksiyonu görür. Kişinin enerjisinin ve cinsel gücünün artmasını sağlar.İtalyan ve Amerikalı bilim adamlarının yaptığı çeşitli araştırmalarda içerdiği bazı aminoasitlerin cinselliği sağlayan hormonları tetiklediği görülmüştür. Ancak bu etkinin oluşması için gerekli miktar ve zaman göz önünde bulundurulursa kısa süreli kullanımda afrodizyak etkisinin görülmeyeceği belirtilmiştir.Uzun yıllardır afrodizyak olarak kullanılmaktadır. İçerdiği çinko miktarı nedeniyle erkeklik hormonlarının yapımını artırır. Çinkonun aynı zamanda sperm kalitesini de artırdığı belirlenmiştir.Geleneksel Çin ve Güney Amerika tıbbında cinsel gücü artırmak üzere kullanılan bir köktür. Bir araştırma ginsengin cinsel isteği ve birleşme kapasitesini artırdığını ortaya koymuştur. Bu etkilerini sinir sistemi ve yumurtalıklar üzerinden gösterirken penis bölgesine gelen kan damarlarını da etkileyerek ereksiyon kalitesini de artırabilmektedir.Ayrıca maydanoz, nane, tarçın, kekik, vanilya, sivri biber, hardal, kereviz, ayçiçeği, enginar, bezelye, yumurta, hindi (Çinko ihtiva ediyor, üstelik ucuz ve protein açısından da zengin), roka (bolca demir ve C vitamini içeriyor.), şalgam, antep fıstığı, susam, badem, ceviz ve fındık (içerdikleri doymamış yağ asitleri ve E vitamini nedeni ile afrodizyak olarak kullanılırlar), salatalık, kuşkonmaz, soğan, domates, fesleğen, hindistancevizi, bal, pekmez, kivi, greyfurt, karpuz, mango, ahududu, yoğurt, kırmızıbiber, köri ve diğer baharatlar da afrodizyak etki gösteren besinler içerisinde.E vitamininin antioksidan özelliği, penis içerisindeki dokuların özelliklerini ve damar sistemini koruduğu için faydalı olabiliyor. Aynı zamanda erkeğin testis fonksiyonlarında da iyileşmelere yol açabiliyor.B vitamini, özellikle diyabetik olan bireylerde diyabetik şikâyetler ortaya çıkmadan önce kullanılması gereken bir vitamin. Sinirlerin şeker hastalığından en az zarar görmesini ve kendini yenileme kapasitelerini iyileştiriyor. Selenyum da sperm hareketlerini ve kalitesini artırmak için öneriliyor. Çinko da hem ereksiyon hem de sperm üretimindeki basamaklarda görev alan bir mineral özelliği taşımaktadır.Ayrıca yapılan çalışmalar cinsel ilişki sırasında yapılan aktivitelerle harcanan enerjilerin kilo verme üzerine de etkisinin olduğunu göstermektedir.Ayrıca genel olarak algılanan düşüncelerden biri de kişiler alkol aldıklarında rahatladıklarını, cinselliğe daha iyi yaklaştıklarını düşünürler. Bu doğrudur, ancak alkolün enerjisi çok yüksektir. Vücutta gereğinden fazla enerji olduğu zaman bu yağa çevrilir. Dolayısıyla fazla alkol alındığında yağlanma ve damar tıkanıklığı hızlanır. Alkol, içeriği nedeniyle damarlarda genişleme yapar. Vücuttaki uç damarlar (eller, ayaklar ve yüzdekiler) genişlediği için ereksiyon sırasında penise giden kan miktarında azalma olur. Fazla yağ damarları tıkadığı için sorun olurken az yağ ise hormon dengesinin bozulmasına neden oluyor. Kansızlık özellikle kadınlarda hormonal dengeyi bozuyor ve cinsel uyarılma için gerekli olan genital bölgeye kan gidişini azaltıyor.