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Yaşam

Bu berber müşterilerini asla unutmuyor DÜZCE (A.A)

24 Ağustos 2011 15:33

-Bu berber müşterilerini asla unutmuyor DÜZCE (A.A) - 24.08.2011 - Düzce'nin Konuralp beldesinde berberlik yapan İbrahim Ak, vefat eden müşterilerinin vesikalık fotoğraflarını, ''Saygı ifadesi'' olarak dükkanındaki tabloya asıyor. Konuralp beldesinde yaşayan ve 44 yıldır aynı dükkanda berberlik yapan İbrahim Ak (62), tıraş olmaya gelen müşterileri vefat edince fotoğraflarını bulup, özel olarak yaptırdığı tabloya asarak, anılarını yaşatmaya çalışıyor. Dükkana gelen müşteriler de bu koleksiyon karşısında hayli şaşırıp, çıkışta,''Nasılsa bir gün ben de öleceğim'' diyerek fotoğraflarını veriyor. Berber İbrahim Ak, bazı insanların eski paraları biriktirip koleksiyon yaptığını, kendisinin ise ölen müşterilerini kalbinde yaşatmak adına fotoğraflarını biriktirdiğini söyledi.  Sonradan bunun bir hobi haline dönüştüğünü ifade eden Ak, vatandaşların da bu duruma alıştığını, kendisine ''Nasıl olsa bir gün biz de öleceğiz'' diyerek fotoğraflarını getirdiklerini vurguladı.  Müşterilerinden ölen olduğu takdirde vesikalık fotoğraflarını tabloya astığını dile getiren Ak, ''Sağdan soldan gelen yabancılar veya buralı olup da uzun zamandır gelmeyen müşterilerim tabloya bakıyor. Şaşırıp, 'Bu amca da mı öldü Allah rahmet eylesin' diyorlar. Onun haricinde başka bir amacımız yok'' diye konuştu.  Ak, dükkanınındaki aynasının kenarına arkadaşlarının fotoğraflarını koymakla bu işe giriştiğine değinerek, ''Ondan sonra aklıma geldi. Fotoğrafı olan arkadaşlardan da birkaç kişi ölmüştü. Dedim ben bunları bu şekilde tablo oluşturarak oraya koyayım. Ondan sonra bu şekilde tablo yaptık'' dedi.

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