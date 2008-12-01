'Bu beldede her 4 kişiden biri öğrenci'

Nevşehir'e bağlı Acıgöl İlçesi Karapınar Beldesi'nde, yaklaşık her 4 kişiden 1'inin eğitimine devam ettiği belirtildi.



Son nüfus tespitlerine göre 3 bin 60 kişinin yaşadığının belirlenen Karapınar Beldesi'nde, son yıllarda Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi ve Anadolu Öğretmen Liseleri'ne devam eden öğrenci sayısında önemli artışların kaydedildiği belirtildi



Karapınar Belediye Başkanı Miktad Yel, beldede öteden beri eğitime halkın büyük önem verdiğini söyledi. Başkan Yel, son nüfus tespitine göre, beldede 3 bin 60 kişinin yaşadığını, 667 öğrencileri bulunduğunu söyledi. Bu öğrencilerden 467'sinin Karapınar, 119'unun da Esentepe İlköğretim Okulu'nda eğitimini sürdürdüklerini bildirdi. Yel, 30 öğrencinin Acıgöl, 37'sinin Nevşehir ve 14 öğrencinin de Avanos İlçesi'ndeki orta öğretim kurumlarında eğitim gördüklerini, yüksek öğretim kurumlarına devam eden Karapınarlı öğrenci sayısının 12 olduğunu açıkladı. Beleodiye Başkanı Miktad Yel, şöyle dedi:



``Beldemizde yaşayanlar eğitimli toplumların ancak ileri seviyelere ulaşabileceği düşüncesine inanıyor. Çocuk ve gençlerimiz de bu inanç doğrultusunda eğitimlerini sürdürüyor. Eğitimle insanlar her alanda kendilerine yön çizebilir ve başarı grafiğini yükseltebilir. Yüksek öğretimden mezun gençlerimiz arasında çeşitli meslek kollarında çalışanların yanı sıra, özel sektör ve bürokrasinin çeşitli kesimlerinde üst düzeyde yöneticilik yapanlar var. Bunları gördükçe bizlerde oldukça mutlu oluyoruz.''



Nevşehir il genelinde nüfusuna göre eğitime devam eden öncü yerleşim birimi konumundaki Karapınar Beldesi'nde son dönemde okul öncesi eğitime de büyük önem veriliyor. Halen bu öğrencilerin dışında 60'a yakın 5-6 yaş grubu çocuk ana sınıflarında ilköğretime hazırlanıyorlar.



