Bu bayramımızın adı ne?

Erdoğan'dan tatil fırçası

Şeker Bayramı 'şehir'lere, Ramazan Bayramı köylere ait bir deyim olarak bilinir ve yazılırdı. Ancak, bu konuda hiç tartışma çıkmazdı. Köylüler eski bir alışkanlığı sürdürürcesine 'Ramazan Bayramı' derler, şehirliler ise 'Şeker Bayramı' diyerek şehirli olmanın farkını ortaya koyarlardı.1970'li yıllardan itibaren şehirleşmenin artmasını fırsat bilen politikacıların harekete geçmesiyle durum değişir. Politikacılar, bu durumu değerlendirmek ve varoş oylarını toplamak için çalışma başlatır. Parola 'cihat', işareti ise yeniden 'fetih'tir. Bir müddet sonra harekât sonuç verir ve 'Ramazan Bayramı' denilerek meydan okunmaya başlanır. Buna karşı 'Şeker Bayramı' denilerek de 'sonuna kadar direneceğiz' mesajı verilmektedir.Tartışma yıllar boyunca belli dönemlerde tekrarlanıp durur. Gazete köşelerinde, televizyon programlarında sürekli tartışılır.Tartışmaların dikkat çeken noktası ise bunu gündeme getirenlerin genelde politikacılar olmasıdır.Araplar ise bu bayrama “iyd el-fıtr” diyorlar. Türkçesi “Yemek Bayramı”. Biz de ise bayram Ramazan ya da Şeker Bayramı olarak anılmaya devam ediliyor. İlahiyatçılarımızın bu konudaki görüşleri ise şöyle:Prof. Dr. Beyza Bilgin: Biz Şeker Bayramı diyoruz Araplar “iyd el- fıtr” yani yemek yeme bayramı diyorlar. Açlıktan yemek yemeğe dönüyoruz, seviniyoruz ve bu bayram oluyor. Bence Ramazan Bayramı da denir Şeker Bayramı da. Şeker Bayramı kendi yakıştırdığımız bir kelime.Prof. Dr.Süleyman Ateş: Bu bayramın dini adı; “İyd el-fıtr” yani orucu açma bayramı demektir. Bir ay oruç tuttuk, onun kutlamasını yapıyoruz. Bizde Ramazan Bayramı diye meşhur olmuş. Sonradan ise Şeker Bayramı yaptılar. Bizde şeker ikram edildiği için şeker deniyor; ama Ramazan Bayramı denmesi gerekir. Şeker Bayramı denirse de bir günahı yok.Diyanet İşleri Başkanlığı da, bayramın sıradan bir "tatil fırsatı" olarak görülmesinin doğru olmadığı görüşünde. Millet olarak, kimliğimizin önemli bir parçası olan bayramların gelecek kuşaklara aktarmamız gerektiğini belirten Diyanet, isim konusunda Ramazan Bayramı denilmesini tavsiye ediyor.