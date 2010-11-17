Bu bayram kurban karnesi notumuz: 10 üzerinden 6.5

T24 - Vatandaşlar, steril kurban kesim mekânlarını geçen yıllara göre daha çok tercih etti. Bu yıl 5 kat artan cezalar, kaçak kesimi büyük ölçüde önlerken, objektiflere kanlı görüntüler de yansıdı.



Geçtiğimiz yıllarda kurban kesimlerinde yaşanan vahşet görüntüleri bu yıl azaldı. Sabah gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Cezalar artırılıp bin 200 liraya kadar çıkartılınca ve denetimler sıklaştırılınca; vatandaşlar ilçe belediyelerinin açtığı modern kesimhanelere akın etti. İstanbul'da TEM Otoyolu'nun kenarındaki yeşil alanlarda ve mahalle aralarında kaçak kesim yapanlar olmayınca, fotoğraf karelerine yansıyan manzara da önceki yıllara göre daha "kansız" oldu. Özellikle Zeytinburnu, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bağcılar gibi ilçelerde çokça yaşanan kaçak kesimlere bu yıl daha az rastlandı. Yine de Bağcılar'da otopark alanlarında kaçak kesim yapıldı. Ancak otoyol kenarında denetim yapan Bağcılar Belediyesi yetkilileri, kaçak kesimde geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 90 azalma olduğunu söyledi. Angus kesimlerinde de korkulduğu kadar olay yaşanmadığı bildirildi.



ANGUSLAR ZOR ANLAR YAŞATTI



Belediye yetkilileri, "Daha agresif olduğu söylenen Anguslar'la ilgili büyük sıkıntı bekleniyordu. Belediyede 26 tane Angus yakalama timi kurduk. Ancak tahmin edildiği kadar olumsuzluk yaşanmadı" şeklinde açıklama yaptı. Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde oturan bazı vatandaşlar ise kurbanlarını evlerinin önünde ve boş arazilerde keserek kanlı görüntülere sebep oldu. Küçük çocukların gözleri önünde kesilen kurbanlıklar, balta ve bıçaklarla küçük parçalara ayrıldı. Bazı vatandaşlar boş arazide kestikleri kurbanları yüksek gerilim hatlarının direklerine astı ve derilerini yüzdü. Kimileri de hayvanları ağaçlara asarak parçaladı. Gaziosmanpaşa'da da ilk gün yapılan denetimler sonucunda 31 yere para cezası kesildi.





EKER: DAHA İYİ OLUYOR



Vahşet görüntülerinin azalmasında ise, cezalarla birlikte ilçe belediyelerinin açtığı modern kesimhanelerin sayısının artması önemli bir etken oldu. Neredeyse tüm ilçe belediyeleri, önceki yıllardan çok daha yüksek kapasitede hizmet veren kesim alanları oluşturdu. Kaçak kurban kesenlere verilecek ceza geçen yıla göre beş kat artarak tek hayvan için bin 200, birden fazla hayvan için 6 bin lira olunca, vatandaş "resmi" alanlara yöneldi. Bayramını Diyarbakır'da geçiren Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker de Türkiye'nin kurban kesimi konusunda her yıl biraz daha iyiye gittiğini belirtti. Eker bu konuda yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte alt yapıyı biraz daha geliştirmek gerektiğini söyledi.





CADDE ORTASINDA VAHŞET



İstanbul Yenibosna'da kurbanlık danaya yapılan eziyet ve cadde ortasında yaşanan görüntüler Türkiye'ye yakışmadı. Kurban edileceği sırada sahiplerinin elinden kurtulan Angus cinsi boğa, 3 saat kaçtıktan sonra Bahçelievler'de bitkin düşünce yakalandı. Boğa, sahipleri tarafından cadde ortasında kesildi. Vahşete, caddeden boğanın hemen önünde kesildiği yolcu otobüsündeki vatandaşlar da tanıklık etti.





ÖZGÜRLÜĞÜ ÖYLE ÇOK İSTEDİ Kİ...



Ankara Dikmen'de bir boğa kesilmek üzereyken kasabın elinden kaçtı. Polis ve itfaiyenin peşine düştüğü boğa soluğu Ankara-Eskişehir karayolunda aldı. Trafiği alt üst eden kızgın boğa, çok sayıda otomobile zarar verdi, bir benzin istasyonunda pompa görevlisini boynuz darbesiyle yere düşürdü. Tekrar karayoluna çıkan boğa, aracından inen bir sürücüyü de yere devirdi. ODTÜ'nün ormanlık alanına kaçan boğa izini kaybettirdi. Saatler süren arama sonucu bulunan boğa 3 iğne ile etkisiz hale getirildi.





