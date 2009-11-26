Bu bayram el öpmeyin

T24- Uzmanlar, hızla yayılma özelliğine sahip olan Pandemik A (H1N1) gribi salgını nedeniyle Kurban Bayramı ziyaretlerinde dikkatli olunması uyarısında bulunarak, ziyaretlerde öpüşme, tokalaşma, el öpme gibi alışkanlıklardan vazgeçilmesini önerdi.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Özcebe, halk arasında "domuz gribi" olarak bilinen Pandemik A (H1N1) gribinin mevsimsel gribe oranla çok hızlı yayıldığı için özellikle kapalı mekanların, hastalığın bulaşma riskini artırdığını bildirdi.

Bayramlarda ailenin bir arada bulunmasının çok önemli olduğunu, ziyaretlerin aile birliği, bireyler arası yakınlaşma ve dayanışmayı artırdığını anlatan Özcebe, bu yıl Kurban Bayramı'nın Pandemik A gribi salgının yaşandığı döneme geldiğine işaret etti. Özcebe, bu nedenle gribin bulaşma yollarından korunmak için bayramlaşmada sık kullanılan öpüşme ve sarılma gibi eylemlerden uzak durulması gerektiği uyarısında bulundu.

Pandemik grip salgınının hızla yayıldığını, kayıtlara göre ölen kişi sayısının 100'ü geçtiğini ve çok sayıda kişinin de yoğun bakım servislerinde tedavi altında olduğunu belirten Özcebe, şunları kaydetti:

"Kalabalık ortamlarda hasta kişinin bulunması, hastalığın hızının daha da artmasına neden olacaktır.

Toplumda bebekler, küçük çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar genellikle evlerde oturmaktadır. Hasta kişilerin yapacakları ziyaretler, toplumla fazla etkileşimi olmayan gruplar için risk oluşturacaktır. Bu nedenle, hasta bir kişi ziyarete geldiğinde daha dikkatli olunmalı.

Evde grip hastalığı şüphesi olan bir kişi, hastalığını yapacağı ziyaretler aracılığıyla çok fazla haneye taşıyabilir ve gribi bulaştırabilir. Bu nedenle, hasta olan kişilerin bu yıl bayram ziyaretlerinin sınırlandırılmasında yarar vardır."