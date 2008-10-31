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Çevre

Bu balıkları avlamak yasak!

Muğla'nın Güllük Beldesi'nde, Belediye Başkanı Mehmet Yavuz Demir ve vatandaşların 2 yıldır ekmek atarak beslediği eski liman sahilindeki balıkların avlanması yasaklandı.

31 Ekim 2008 02:00

Muğla'nın Milas İlçesi'ne bağlı Güllük Beldesi'nde, AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Yavuz Demir ve vatandaşların 2 yıldır ekmek atarak beslediği eski liman sahilindeki balıkların avlanması yasaklandı. Bölgeye ayrıca `Balıkları besleyelim, bu güzelliği koruyalım' yazılı uyarı levhaları asıldı.

Güllük Beldesi'ndeki, dev yük gemilerin yanaştığı liman 3 yıl önce taşındı. Limanın taşınmasıyla birlikte deniz temizlendi. Denizin temizlenmesine paralel olarak da eski liman bölgesine balıklar gelmeye başladı. AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Yavuz Demir, her sabah işe giderken çoğunlukla kefal olan balıklara bayat ekmek atarak, beslemeye başladı. Başkan Demir'in başlattığı bu uygulamaya, kısa sürede belde halkı da destek vererek, balıkları besledi. İki yıl içerisinde bölgede özellikle kefallerin sayısı arttı, denizdeki kiloluk balıklar ilgi odağı oldu. Başkan Demir, balıkların zarar görmemesi için eski liman çevresinde avlanma yasağı getirdi. Ayrıca bölgeye, `Balıkları besleyelim, bu güzelliği koruyalım'' yazılı 10 uyarı levhası asıldı.

Başkan Demir, ``Eski Güllük Limanı adeta kefal cenneti haline geldi. Bu güzelliğe Güllüklüler de sahip çıkınca bozulmaması ve zarar görmemesi için limanda balık avlamayı yasakladık. Sıklıkla balık ölümlerinin gündeme geldiği Güllük Körfezi'nin bir köşesi olan beldemizde, binlerce balık doğal ortamda rahatlıkla yaşayabiliyor. Bu güzelliği asla bozdurtmayacağız'' dedi.

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