Bu ayakkabıların kilosu 5 lira

Cumartesi günü Şişli mağazasında kilo ile ayakkabı satışına başlayacak olan Hangar, 5 ton ayakkabıyı kilosu 5 liradan satışa çıkaracak.



Ayakkabının tanesi 2-2.5 liraya gelirken, kiloya yaklaşık 2-2.5 çift ayakkabı düşecek. Kilo ile ayakkabı satışı hakkında bilgi veren Hangar Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Selçuk, kampanyanın Cumartesi günü Şişli mağazasında başlayacağını açıkladı.



Bu kapsamda mağazanın bir bölümünün kilo ile satılacak ayakkabılara ayrıldığını söyleyen Selçuk, 5 ton ayakkabının satışa çıkarılacağını açıklayarak, “Sezon geçişlerindeki durgunluğu atmak ve bir nebze olsun vatandaşın bütçesine destek olmak için Şişli mağazasında kilo ile ayakkabı satışı kararı aldık. Bu sayede hem sezon geçişlerinde makinelerin çalışması sürdürülecek, hem de işçi çıkartmanın önüne geçilmesi amaçlanıyor” dedi.



'Herkese bir sepet doldurma hakkı vereceğiz'



Hangar’ın yıllık 15 milyon çift ayakkabı üretimi gerçekleştirdiğini söyleyen Selçuk, kampanyanın dönemsel olarak büyük mağazalarda gerçekleştirileceğini söyledi. Kilo ile satılacak ayakkabı miktarının 5 ton olacağını belirten Selçuk, şunları söyledi:



“Mağazamızda kiloyla satılan ayakkı reyonunda herkese bir sepet doldurma hakkı vereceğiz. Sepette kaç çift var? Diyelim ki 10 - 15 çift. Bu bir sepet ayakkabı da yaklaşık 5 kilo civarı olacak. Kilosu 5 liradan, 5 kilo için 25 lira ödenmiş olacak. Yani 1 çift ayakkabı 2-2.5 liraya gelecek. Hassas terazide gramı gramına tartacağız. Gramı gramına ödeme yapılacak.”



Kiloyla ayakkabı satışının şimdilik 6 büyük mağazada gerçekleştirileceğini anlatan Alpaslan Selçuk, ilki Şişli mağazasında gerçekleşecek olan kiloyla ayakkabı satışının daha sonra Bakırköy, Avcılar, Kartal, Eskişehir ve Adapazarı’nda son bulacağını belirtti.



'Bin kişilik istihdam korunacak'



Kiloyla ayakkabı satışı kararında amaçlarının üretimi desteklemek olduğunu ifade eden Selçuk, şunları söyledi:



“Ayakkabının sezon geçişlerinde elde kalan hammaddeler bir sezon sonra kullanılamıyor. Fabrikalar hazır kalıplarını bağlamışken ve seri üretimdeyken bu işi yaptık. Biz fabrikaya yeni sezonla ilgili bu çalışmayı yaptıramayız. Bu projede bize destek veren tüm yan sanayiciler, taban hammaddeciler, suni deri üreticiler, atıl kapasitelerini doldurmak için bu işe iştirak eden bütün firmalar, birlik ve beraberlikle yapılmış bir çalışma. Bunun en büyük yararı, atıl kapasiteye geçen fabrikalar, işçilerini çıkartacaklarına, maliyetine veya maliyetine yakın fiyatlarla, işçiliklerle ayakkabıyı bu fiyata sunabilecek. Atıl kapasitedeki işçi istihdam sayısı, sezon geçişlerinde bin kişi civarında. Biz bu bin kişinin işinden olmasındansa bu faaliyetle bin kişiyi istihdamın içinde tutacağız. Satıştaki amaç, hammadde fiyatı değil, işçilik maliyetleri. Kısacası kiloyla satılan ayakkabıda sadece işçi giderleri ve genel giderleri maliyet olarak hesaplıyoruz.”



Yeni sezon çizme ve bot 10 lira



Ayrıca kampanyanın başlayacağı Cumartesi gününden itibaren Türkiye’deki tüm Hangar Mağazaları’nda yeni sezon çizme, bot ve spor ayakkabıların 10 TL’den satışa sunulacağını açıklayan Selçuk, satışa sunulan ürünlerin stoklarla sınırlı olmadığını, 15 Şubat 2010 tarihine kadar bu fiyatların geçerli olacağını açıkladı.



'Çin'i ucuz ayakkabıda yendik'



Bu yıl Çin’i ucuzu ayakkabı satışında yendiklerini dile getiren Selçuk, “Çin'i ucuz ayakkabıda yendik. Onların ucuz ve kalitesiz ayakkabılarına karşı biz de ucuz ayakkabı ürettik ve sattık. Ama bizimki insan sağlığını tehdit eden kimyasal ürünleri içermeyen kaliteli yerli ürünlerden oluşuyor” ifadelerini kullandı.