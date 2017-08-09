Bu ay kaçırmamanız gereken 7 gökyüzü olayı

2 Ağustos’ta Satürn ve Ay bir araya gelmiş ve gökyüzünde çıplak gözle dahi görülebilir bir görsellik sundu.Ağustos ayında ise çıplak gözle göreceğimiz 7 gökyüzü olayı var. Ortalama bir teleskopla daha da detaylı inceleyebileceğiniz durumun ardından yeni gökyüzü olaylarını kaçırmak istemiyorsanız, ajandalarınızı hazırlasanız iyi olur.

İşte National Geographic‘in derlediği listeye göre gökyüzü olayları:

7 Ağustos – Parçalı Ay Tutulması

7 Ağustos akşamı, Türkiye saati ile 18:50 gibi başlayacak olan bu olay 23:51’e kadar devam edecek. Avrupa ve Afrika’nın büyük bir kısmı gün batımından sonra olayın bir kısmını gözlemleyebilecek. Ancak söz konusu tutulmayı en iyi gözlemleyebilen yerler Hindistan ve Çin’in batısı olacak. Asya’nın doğusu, Endonezya, Avustralya ve Yeni Zellanda ise olaya 8 Ağustos’un erken saatlerinde tanıklık edebilecek.

12 Ağustos – Perseid Meteor Yağmuru

İkonik Ağustos meteor yağmurları bu sene en yoğun olarak 12 Ağustos’ta Türkiye saati ile 20:00’da görülecek. Pazartesiden itibaren gözlemlenebilir hale gelen meteor yağmuru neredeyse dolunay dönemine geldiği için gözlemlemesi ay ışığı altında bir parça zor olacak gibi. Bu durumda gözlem için şafak öncesi saatler öneriliyor. Perseid meteor yağmurları pek çok parlak alev topu yarattığı için her yerden gözlemlenebiliyor. Şehrin ışıklarından uzakta, sırtınızı aya verecek şekilde gökyüzünü seyrederseniz birkaç dakikada bir kayan yıldızlar görmeniz mümkün.

16 Ağustos – Ay ve Aldebaran

Kırmızı dev bir yıldız olan Aldebaran, 16 Ağustos’ta Ay’ın sağ üst kısmında görülebilir olacak. Gökyüzünün ne kadar büyüleyici olduğuna bir kez daha şahit olacağınız bu anı kaçırmayın deriz. Aldebaran Dünya’dan 65 ışık yılı uzakta bulunuyor. Ay ise kabaca 384.403 km uzaklıkta.

19 Ağustos – Venüs ve Ay

Güneş sisteminin ikinci gezegeni Venüs de dönemsel olarak evimizden gözlemleyebildiğimiz güzelliklerden. Ay ile bir araya gelecek olan Venüs, aynı zamanda profesyonel fotoğrafçılar için de tarifsiz bir görsellik sunacak.

21 Ağustos – Tam Güneş Tutulması

En popüler gökyüzü olaylarından olan Güneş Tutulması bu yıl Amerika’dan gözlemlenebilecek. Yaklaşık 2 dakika boyunca Güneş tamamen karanlığa gömülerek gökyüzü olayının gözlemlenmesini sağlayacak.

25 Ağustos – Jüpiter ve Ay

Jüpiter ve Ay’ı aynı karede gözlemleyebileceğimiz bu gökyüzü olayında bir kez daha fotoğraf makinelerinizi hazır etseniz iyi olur. Bu ikiliye aynı zamanda mavi yıldız Spica da katılacak. Adeta bir üçgen oluşturan bu üçlüyü kaçırmak istemezsiniz.

30 Ağustos – Satürn ve Ay (II)

2 Ağustos’taki Satürn ve Ay’ın bir araya geldiği gökyüzü olayını kaçırdıysanız üzülmeyin çünkü Ağustos'u başladığımız gibi kapatıyoruz. Gün batımının ardından gözlemlenebilecek olan buluşma adeta veda etmek için bir kez daha gerçekleşecek.