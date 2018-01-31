Bu atölyede robotları çocuklar tasarlıyor

İSTANBUL, (DHA) – KAĞITHANE Belediyesi\'nin her yıl 3 dönem düzenlediği Yaşam Beceri Atölyesi Robot Sınıfı öğrencileri, problem çözme ve yaratıcı düşünme yönlerini geliştirerek kod yazmayı ve robot tasarımı-programlamayı alanında uzman eğitmenler eşliğinde öğreniyor.

Atölyelerde mühendisliğe dair ilk eğitimleri alan öğrenciler eğitime yarıyıl tatilinde de devam etti. Oyun çağındaki çocuklar atölyelerde robot yaparak hem eğleniyor hem de sosyalleşerek geleceğe hazırlanıyor.

BU ATÖLYE HAYATLARINA YÖN VERMELERİNİ SAĞLIYOR

Robot Atölyesi’nde robot tasarımı ve programlama yapan 15 yaşındaki Lütfi Keleş, arkadaşlarıyla birlikte çeşitli fuarlara, yarışmalara katılarak, ödüller kazandı. Ödüller sayesinde motive olduğunu söyleyen Keleş, \"İlerideki mesleğim belli, makine programcısı olacağım. Böyle bir atölye olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. İyi ki böyle bir yer var” dedi.

“NE İCAT EDERSENİZ, O GERÇEKLEŞİR”

Atölyede eğitim alan 14 yaşındaki Eren Oruç ise makinelere olan merakının küçük yaşta başladığını söyledi. Önce evde oyuncak arabalarını söküp yeniden birleştirdiğini daha sonra Harmantepe Yaşam Beceri Atölyesi’ne gelerek kendini daha da geliştirdiğini belirten Oruç, \"Engellilerle yaşlılar için robotik kol ve ultra sensörlü otomatik ileri-geri gidebilen oyuncak araba icat ettim. İlerideki mesleğime de şimdiden karar verdim. Makine Mühendisi olmak istiyorum. Mesleğinde bu atölyenin de büyük katkısı oldu. Atölyede eğitim aldığım için şanslıyım. Arkadaşlarımın da buraya gelmesini istiyorum\" diye konuştu. Geliştirdikleri makinelerle ilgili de bilgi veren Oruç, “Ultra sensörlü otomatik ileri-geri gidebilen oyuncak araba geliştirilip sanayide kullanılabilir. Ray sistemiyle araba taşımacılığı yapılabilir. Elimizde sınırsız bir imkân var. Ne icat ederseniz, o gerçekleşir” ifadelerini kullandı.

“ROBOT TASARLAMAKTAN KEYİF ALIYORUM”

14 yaşındaki Berkan Sevil de atölyede en çok robot tasarlamaktan keyif alanlardan. Merdiven çıkan ve eşya taşıyan robot ile engelliler için robot kol tasarladı, robot atölyesi kendisini geliştirmesine büyük katkı sağladı. Sevil, “El-göz koordinasyonumuz gelişti, bilgisayar programlamayı ve bilgisayar dilini öğrendik, farklı tasarımlar yaparak robotlarla tanıştık. Burası geleceğimiz için bize çok güzel bir kapı oldu. Burası olmasaydı hiçbir şey yapamazdık. Yeni insanlar tanıdım ve lise öğrenimim için de büyük katkı sağladı” sözleriyle robot atölyesinin katkılarını dile getirdi.

“GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ İÇİN İLK ADIMLARI BU ATÖLYEDE ATIYORUZ”

Robot Sınıfı Eğitmeni Ömer Nurcan, atölyenin çocuklar üzerindeki olumlu etkisini “Çocukların sokakta değil bu atölyelerde büyümesini istiyoruz. Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz. Elektrik, elektronik, mekatronik ve tasarım bilgilerini ve yeteneklerini gün yüzüne çıkarıyoruz. Çocuklara geleceğin dili olan kodlamayı 12-13 yaşında öğretiyoruz. Burası çocukların lise ve üniversite hayatına ön hazırlık oluyor. Ülkemize de yardımcı oluyoruz. Geleceğin mühendislerinin ilk adımlarını bu atölyede atıyoruz” sözleriyle anlattı.

(FOTOĞRAF/VİDEO)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Robot sınıfı detay

- Eğitim alan çocuklar detay

- Çocuklarla ve eğitmenle röportaj