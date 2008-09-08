Bu askerlik fotoğrafı mı?

Başkan’ın tanımadığını ve ilgisi olmadığını söylediği Deniz Feneri e.V’nin Başkanı Mehmet Gürhan’la aynı karede yer aldığı fotoğrafları Evrensel Gazetesi’nde “Bu askerlik fotoğra mı?” manşetiyle verildi.

Erdoğan, Gürhan’ı ziyaret etmişti

Başbakan Erdoğan, Frankfurt’ta görülmekte olan Deniz Feneri e.V. Derneği davası kapsamında, kendisiyle ve partisiyle ilgili olarak gündeme gelen iddialara sert bir dille tepki gösterdi. 02. 02. 2005 tarihli belgede, Mehmet Gürhan’ın Türkiye Başbakanı’na verilmek üzere parayı teslim aldığını gösteren ifadesi dikkati çekiyordu.

Evrensel Gazetesinin 1 Mayıs 2007 tarihinde yayımladığı “Organize işler bunlar” başlıklı haberde ise, Erdoğan’ın Gürhan’ı ziyareti anlatılmış ve bu ziyaret fotoğraflarla da belgelenmişti.

Erdoğan ve Gürhan aynı karede

Erdoğan, Almanya’ya yaptığı ziyaret sırasında Kanal İnt’i de ziyaret etmişti. 2003’te yapılan erken genel seçimlerden sonra AKP başkanı olarak Frankfurt’a gelen Erdoğan, Kanal 7 int’e para aktarılmasını sağlayan Mehmet Gürhan ile bir de fotoğraf çektirmişti. Mehmet Gürhan uzun yıllar Deniz Feneri e.V.’nin başkanlığını yapan isim.