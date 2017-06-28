Bir dönem Türkiye'de de eğitim gören ve yaşayan Polonyalı yazar Witold Szabłowski, 'Kayısı Şehri’nden Gelen Suikastçi' adlı kitabında şair Nazım Hikmet ve eşi Vera Tulyakova ile ilgili bir iddiada bulundu.

CNNTürk'ün haberine göre yazar Szabłowski, bir doktorun, Nazım Hikmet'i aşkı Vera Tulyakova konusunda uyardığını iddia etti.

Szablowki, “Nazım Vera’ya aşık olduğu zaman tanıdık bir doktor onu uyardı: Bu aşka yenik düşersen en fazla 3 yıl yaşarsın. Nazım ise sadece gülümsedi” diye yazdı.

'Yoldaş Hikmet tekrar özgürlükten mahrum kalmak mı istiyorsunuz?'

1960 yılında Nazım’ın Sovyet pasaportu aldığını yazan Polonyalı gazeteci iddiasına şöyle devam etti:

“Nihayet (pasaportu aldıktan sonra) Vera ile evlenebilirdi. Nikâh dairesine giderken şoför sordu: "Yoldaş Hikmet, bunca yıl hapis hayatından sonra tekrar özgürlükten mahrum kalmayı mı istiyorsunuz? Nazım ise tekrar gülümsedi. Nazım 3 Haziran 1963’te hayatını kaybetti. Vera ile resmi nikâhtan tam 3.2 yıl sonra.”

Kitap 2015 yılında Rusya’da da yayımlandı.