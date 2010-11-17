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Sağlık

Bu aşı ömürlük tedavi için

İnsanlarda en sık görülen hastalıklardan biriş olan grip, belki de tarihe karışacak...

17 Kasım 2010 02:00

T24- İnsanlarda en sık görülen hastalıklardan biriş olan grip, belki de tarihe karışacak.

Amerikalı bilim insanları, vücudu bu hastalıktan hayat boyu koruyacak bir aşı geliştirdiler. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle: 

Maryland’deki Milli Sağlık Enstitüsü’nde üretilen bu yeni aşının özelliği, DNA’ları kullanmak suretiyle, vücudun bağışıklık sistemini bir bakıma kandırıp, bağışıklık proteini üretmesi. Bu proteinler, grip virüsünü, bir daha geri gelmemecesine öldürüyor ve hastalık ortadan kalkıyor. Bu yeni aşının, birkaç yıl içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

 

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