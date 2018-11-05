Bu anne ve çocukları alkışlanır

İhsan DÖRTKARDEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN’de eşinin vefat etmesi ardından çocukları ile yaşama sımsıkı sarılan, hiç okula gidemeyen annenin bir çocuğu üniversiteyi bitirirken, biri tıp, diğeri Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ni kazandı.

Merkez Artuklu ilçesinde oturan Emine Aygüler (45), belediyeden emekli eşi Beşir’i geçen yıl hastalığa bağlı nedenlerle kaybedince, biri kız, üç çocuğu ile zor durumda kaldı. Kıt koşullarda yaşamlarını sürdüren, yaz aylarında, çıraklık, garsonluk gibi kısa süreli işlerde çalışarak eğitim masraflarını karşılamaya çalışan Aygüler ailesinin üç çocuğundan Murat Aygüler (23), İstanbul’daki Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nü kazanarak tam burslu olarak mezun oldu.

BİRİ TIP, DİĞERİ UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ\'Nİ KAZANDI

Kız kardeşi Lütfiye İpek Aygüler (21), bu yıl Hatay’daki Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi’ni ve kardeşi İbrahim Halil Aygüler (19) ise, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ni kazandı.

ANNE; ÇOCUKLARIM BENİM YERİME OKUYOR

Güç koşullarda yaşamlarını sürdürürken yüksek puanlar alarak biri tıp, diğeri uzay bilimleri alanında üniversite kazanan iki çocuğunu Mardin dışında okutmak için büyük çaba harcayan Emine Aygüler, çok istediği halde okuyamadığını söyledi. Anne Aygüler, bütün olumsuzluklara rağmen hiçbir zaman umutlarını yitirmediklerini vurgularken, şöyle konuştu:

“Ben okuyamadım. Okumak içimde hasret kaldı. Allah’a şükür çocuklarım benim yerime okuyor. Ancak, onların eğitim masrafları çok ağır. Onları okutabilmek için evlere gündelik işlere gitmekten hiçbir zaman üşenmedim. Çocuklarım da bu çabalarımı karşılıksız bırakmadı. İnşallah çocuklarımla tüm zorlukları aşacağız. Birini doktor, diğerini de uçak veya uzay konusunda uzman olarak görebileceğim.”

YAZ AYLARINDA ÇALIŞIP OKUL İÇİN PARA BİRİKTİRİYORLAR

Okuma azmi ile milyonlarca aday arasından sıyrılarak, bu yıl tıp fakültesini kazanan Lütfiye İpek Aygüler, üniversiteye hazırlanırken, dersi derste öğrenip, çok çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Aygüler, “Kardeşlerim okuyabilmek için çeşitli kısa süreli işlerde çalıştı. Ben de kafede garsonluk yaptım. Yaz aylarında çalışıp eğitim giderlerimizin bir bölümünü karşılamaya çalışıyoruz. Yurda yerleşebilmemiz büyük şans. Burs alabilmek için başvurularımız var. İnşallah onlardan olumlu sonuç alıp, bizi okutabilmek için gecesini gündüzüne katan annemizin çabasını boşa çıkarmayacağız” dedi.

İstanbul’da bankacılık ve sigortacılık alanında eğitim gördükten sonra Mardin’e dönen Murat Aygüler, olanaklarının kısıtlı olduğu kentte iş arayışını sürdürürken, boş bulduğu her anı İl Halk Kütüphanesi’nde sınavlara hazırlanıyor.



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