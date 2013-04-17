Bu ankete dikkat edin!

İnternette 'hediye kazandınız' şeklinde çıkan anketi yanıtlayıp cep telefonu numaralarını verenler www.sikayetvar.com'a gönderdikleri şikayetlerde aşırı yüksek gelen cep telefonu faturalarını şikayet ettiler.

Uzmanlar ise konu ile alakalı "Yeni virüs internet kullanıcılarını tehdit ediyor" diyerek uyarda bulundu. İnternette arama yaparken başka bir sayfaya yönlendiriliyor ve karşınıza yanıtladığınızda ödül kazanacağınızı belirten bir anket çıkıyorsa anketi yanıtlamayın. Anketi yanıtlayan faturalı hat kullanıcıları faturalarının birden arttığından faturasız hat sahipleri ise hesaplarındaki bakiyenin sürekli düşmesini şikayet etti.Mağdurlar dava açmaya hazırlanıyorlar. İşte şikayetler şöyle:

'İnternette bir konuyu araştırırken, önüme gelen bir anketi cevapladım. Ödül kazandınız ad, soyad ve cep telefonu numaranızı yazın denildi. Sonradan gelen cep mesajına cevap verdiğimde çekilişlere abone olduğumu ve abone ücretinin peşin alındığını öğrendim. Sitenin iletişim bilgileri olarak verilen telefon numarasının ve e posta adresin aktif olmadığının farkına vardım, bir türlü ulaşamadım. Bunları denetleyen yok mu?'

'İnternette herhangi bir arama yaparken karşınıza çıkıyor ve cep telefonu numaranızı yanıltmalı yolla yazdırıyorlar. Ardından da telefon faturamıza ücret bindiriyorlar. Tüketici haklarına başvurulup, bu yanıltıcıları adli mercilere, gerekli davaların açılması için tüm işlemleri yapacağım.'