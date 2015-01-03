Bu anket doğruysa durum vahim!

Ipsos KGM Araştırma Şirketi’nin her iki yılda bir yaptığı ‘Türkiye’yi Anlama Klavuzu’ araştırmasına göre Türkiye’de 10 kişiden altısı medya ve internete sansür uygulanabileceğini düşünüyor.

14 yaş ve üzeri 15 bin 953 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, ‘Kadının çalışması için eşinin izni şart mı’ sorusuna erkeklerin yüzde 69’u evet cevabı verirken, evet diyen kadınların oranı yüzde 57 oldu. Ankete göre, erkeklerin

Katılımcıların yüzde 49.2’sini erkeklerin, yüzde 50.8’ini ise kadınların oluşturduğu araştırma ya göre, hiç müzik dinlemeyenlerin oranı yüzde 24, hiç kitap okumayanların yüzde 45, hiç radyo dinlemeyenlerin yüzde 29, hiç gazete okumayanların oranı ise yüzde 29.

Anketörlerin içinde erkeklerin yüzde 20’si ‘gerektiğinde kadınlara tokat atılabileceğini’ söylerken, kadınların ise yüzde 18’i bu soruya evet cevabı verdi

‘En sevdiğim şey televizyon’ diyenlerin oranı yüzde 84

Posta gazetesinde yayımlanan araştırmanın öne çıkan başlıkları şöyle:

- ‘En sevdiğim şey televizyon izlemek’ diyenlerin oranı yüzde 84’ken, ‘en çok haber programları izlerim’ diyenlerin oranı yüzde 65, ‘en çok yarışma programları izlerim’ diyenlerin sayısı yüzde 41.

- Kadınların yüzde 77’si televizyonda en çok yerli dizi izlediklerini söyledi, ankete katılanların yüzde 40’ıysa ‘Televizyonda karşıma ne çıkarsa onu izlerim’ cevabını verdi.

Beş kişiden biri ‘kadına tokat atılabilir’ dedi

- Ankete katılanlara ‘Kadının çalışması için eşinin izni şart mı’diye soruldu. Erkeklerin yüzde 69’u evet cevabı verirken, kadınların da yüzde 57’si evet dedi.

- Anketörlerin içinde erkeklerin yüzde 20’si ‘gerektiğinde kadınlara tokat atılabileceğini’ söylerken, kadınların ise yüzde 18’i bu soruya evet cevabı verdi.

Başörtü önemli bir olgu

Türkiye siyasetindeki önemli bir olgu olan ‘başörtü’ de sorulan konulardan biriydi.

- Ankete göre, katılımcıların yüzde 70’i üniversitelerde türban takılabileceğini düşünüyor, yüzde 57’lik bir kesim ise memurların başlarını örtebileceğini düşünüyor.

- ‘Dinin gereklerini yerine getiriyorum’ diyenlerin oranı yüzde 71, evde de başını örttüğünü söyleyen kadınların oranı 37, ‘Başımı dışarı çıkarken örtüyorum’ diyenlerin oranı ise yüzde 60.

- Erkeklerin yüzde 46’sı ‘Eşimin başının örtülü olması önemli’ cevabını verdi.

Türkiye’nin yarısından fazlası hiç sinemaya gitmemiş

Ankete katılanların ilgi alanlarına bakıldığında son derece sınırlı olduğu görülüyor.

- Hiç müzik dinlemeyenlerin oranı yüzde 24, hiç kitap okumayanların yüzde 45, hiç radyo dinlemeyenlerin yüzde 29, hiç gazete okumayanların oranı ise yüzde 29.

- İnternet kullanım oranları da hayli düşük. ‘İnternette hiç sörf yapmıyorum’ diyenlerin oranı yüzde 68.

- Ankete katılanların yüzde 96’sı hiç opera ve baleye gitmediğini söylerken, konsere gitmeyenlerin oranı ise yüzde 73.

- Katılımcıların yüzde 80’i tiyatroya, yüzde 56’sı sinemaya hiç gitmemiş.

- Yurtiçinde hiç tatile gitmeyenlerin oranı ankete göre yüzde 45, yurtdışı tatili ise katılımcıların yüzde 94’ünün yapamadığı bir şey.

- Yürüyüş dahil hiçbir sportif faaliyette bulunmayanların oranı yüzde 46, ailemle yemeğe çıkmıyorum diyenlerin oranı 38. Öte yandan haftada en az iki kez ev gezmesine gidebilenlerin oranı ise yüzde 39.