“Bu anayasa teklifi kanunlaşırsa, AKP’li olmayan herkes potansiyel Şırnaklıdır”

HDP'li Aycan İrmez TBMM'de görüşmeleri devam eden anayasa değişikliği teklifini eleştiren bir konuşma yaptı. İrmez, "Bu teklif kanunlaşırsa, AKP’li olmayan herkes potansiyel Şırnaklıdır. Evi yıkılabilir, yerinden edilebilir, yoksulluğa maruz bırakılabilir" dedi.

DUVAR’da yer alan habere göre, İrmez’in TBMM Genel Kurulu’ndayaptığı konuşma şöyle:

Bu ülkenin altı milyon oy almış, üçüncü büyük partisinin eş başkanları ve milletvekilleri cezaevindedir. Bu ülkenin en fazla belediye yönetimini elinde bulunduran partisinin eş başkanı ve yüzlerce seçilmişi cezaevlerindedir. Söz konusu kişiler ceza hukuku açısından suçlu elbette ki değildir. Tek suçları AKP’ye 7 Haziran 2015 seçimlerinde patolojik bir vakaya dönüştürmek üzere yenilgiye uğratmış olmalarıdır.

Temsiliyet açısından gayri meşru olan bu değişiklik teklifi aynı zamanda seçmen bazlı bir meşruluk sorunu yaşamaktadır. 157 bin seçmeni olan ve üç milletvekili çıkaran Hakkâri ilinin tüm temsilcileri şu anda cezaevindedir. Hakkâri halkının önümüzdeki anayasa değişiklik teklifinde iradesi yansımamaktadır. Tabii ki, bu durum sadece Hakkâri halkı için geçerli değildir. Aynı zamanda Şırnak halkı için de geçerlidir. Çünkü Şırnak kenti, aylardır süren ablukalarda haritadan silinmiştir. Haritadan silinmek istenen bir halka hangi anayasa, nasıl meşru gösterilebilir? Dünya tarihinde bunun bir örneği var mıdır? Bu kapsamda, evleri yıkılan, yerinden edilen Şırnak halkı için de bu anayasa değişiklik teklifi AKP hükümetinin özel yıkım politikaları neticesinde artık geçerli ve meşru değildir. Yakılıp yıkılmış bir kente anayasa uygulanmaz, bunu bilin, anlayın.

Bu anayasa değişiklik teklifini Türkiye halkları en iyi şekilde, aylardır Şırnak kentine ve halkına yapılanlardan anlayabilir. AKP’li temsilciler bu teklif için her ne kadar rejim değişmiyor dese de, Şırnak pratiklerine baktığımızda, bu anayasa değişiklik teklifi ile rejim değişmektedir. Cumhuriyet lağvedilmektedir. Ama yerine konan rejimin ne geçmişte ne de günümüzde dünya yüzeyinde Şırnak iline uygulananlar hariç hiçbir benzeri yoktur.

Şırnak ilimizde aylardır özel bir rejim türü uygulanmaktadır. Bu rejimin en önemli özelliği, hukuku, ahlakı ve insanlık değerlerini tanımıyor olmasıdır. Bu kapsamda, evler keyfince yıkılabilmekte, yaşamlar karartılabilmektedir. Bu rejimin adı ölüm ve zulümdür. Demokrasi talebine ve demokratik çözüm iradesine saygısızlıktır. Bu rejimin adı erkektir. Bu rejimin adı, molozdan rant çıkarıp yandaşlara dağıtmaktır. Aynen Şırnak’ta olduğu gibi, sokağa çıkma yasağı bitmesine rağmen sağlam binaların yıkılarak bazı çevrelere peşkeş çekilmesidir.

Bu rejim, kitaplarda okuduğumuz, tarihte bildiğimiz hiçbir rejime benzememektedir. Bu rejimin adı kendinden olmayanı yok etme rejimidir. Tüm Türkiye halkları, bu anayasa değişiklik teklifi geçerse, hangi rejimde, hangi yaşamda yaşayacaklarını merak ediyorsa, açıp internetten Şırnak ilinin son haline bakmalıdır. Çünkü bu teklif kanunlaşırsa, AKP’li olmayan herkes potansiyel Şırnaklıdır. Evi yıkılabilir, yerinden edilebilir, yoksulluğa maruz bırakılabilir.”