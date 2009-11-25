T24 - CHP lideri Deniz Baykal, Dersim olayları için “Mezhep olayı olmuş olsa Anadolu ayağa kalkardı. Bu Alevi inancına saldırı” diyen Başbakan’a tepki gösterdi: Sudan’daki olaylara katliam değildir diyorsun ama böyle demeyi nasıl sindirebilirsin...”

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal partisinin grup toplantısında Dersim konusundaki tartışlamara değindi.

Baykal, şöyle konuştu:

“Başbakan, ‘Bir sürü bilen bilmeyen insanın istismar etmeye çalıştığı bu olaylar bir mezhep olayı olmuş olsaydı Anadolu bambaşka oludu, Anadolu ayağa kalkardı. Yani bu Anadolu’da Alevi inancına yönelik bir saldırı ve onların kendi inançlarını koruma mücadelesi’ diyor. Bunu Türkiye Cumhuriyeti’nin bir başbakanının ağzından duymaktan utanıyorum. Bir Kerbela olayı olarak değerlendirilmiş olsaydı o olay böyle mi olurdu? O bölgedeki aşiretlerin ezici çoğunluğu itibar etmiyor. Hiç meşgul değiller, devletle bir kavgamız yok diyorlar. Olan birileri var. Peki o kavgayı böyle bir muameleye mi tabi tutmak lazımdı? Ama Sudan’da El Beşir’in yaptığı 300 bin kişiyi öldürme olayı karşısında ‘katliam değildir’ diyen sen nasıl olurda 62 yıl önce yaşanmış yüreğimizi hala kanatan o acı olaylar için böyle demeyi içine sindirebilirsin; vicdanına, aklına sindirebilirsin. TBMM’ye milletvekili olurken yaptığın anayasal yemine nasıl sindirebilirsin.”