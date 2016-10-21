"Bu akşam n'apsak?" diye soranlara yeni uygulama!

Son ders bittiği zaman ya da mesai çıkışında çoğumuz günün stresini atmak için birbirimize “bu akşam n’apsak” diye soruyoruz. Özellikle büyük şehirlerde etkinlikleri takip etmekten yorulanlar için yeni bir uygulama var: Beatrips. Yeni mobil uygulamayla artık şehirde ne var diye bilet sitelerini ve Facebook etkinliklerini kovalamaya gerek yok.

Gaia Dergi’de yer alan habere göre, ilk haftasında Appstore’da “En iyi yeni uygulamalar” listesine giren ve ilk ayında 5.000’den fazla kullanıcıya ulaşan Beatrips ile şehirdeki ücretli ücretsiz tüm konser, parti, festival ve performans etkinlikleri bir noktada toplandı.

Sadece büyük çaplı etkinliklerden değil, butik etkinliklerden de haberdar olmamızı sağlayan uygulama bütün etkinlikleri kategorilerine göre ayırıyor. Size sadece gideceğiniz etkinliği keyfinize göre seçmek kalıyor. Daha sonra da keşfettiğiniz etkinliği favorilerinize ekleyebilir, etkinlikler için alarm kurabilirsiniz.

Yalnızca etkinlik takvimine değil mekânlar hakkında blog yazılarına ve kokteyl tariflerine kadar hayatımıza alternatif getirecek yazılara ulaştığımız uygulamayıandroid ve appstore üzerinden indirebilirsiniz.