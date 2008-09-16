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Çevre

Bu ağaç tam 9550 yaşında!

İsveç'te son Buzul Çağı'nda kök salmış ve dünyanın en yaşlı ağacı olduğu sanılan bir çam bulundu.

16 Eylül 2008 03:00

İsveç'te yaklaşık 9550 yıl önce, son Buzul Çağı'nda kök salmış bir çam bulundu. Umea Üniversitesi yaptığı yazılı açıklamayla 9550 yıllık olduğu bildirilen çam ağacı hakkında bilgi verdi.
Ağacın İsveç'in orta kesimlerindeki Dalama'da bulunduğunu söyleyen üniversite yetkilileri "Bizim için büyüleyici bir buluş oldu. Fulu Dağı'nda bu kadar eski yıllara ait bir köknar olacağı aklımıza bile gelmezdi" dediler.

Yaklaşık bin metre yükseklikte bulunan ağacın köklerinin 9550 yıl önce Buzul Çağı'nda oluştuğu sanılıyor. Ağacın üst gövdesi ise yaklaşık 600 yaşında. Botanik bilimcilerin açıklamasına göre bu tür ağaçların kökleri toprağın üstündeki  gövde öldükten sonra da yaşamaya devam ediyor ve daha sonra köklerden yeni bir üst gövde yetişiyor. Daha önce en yaşlı ağaç Kuzey Afrika'da bulunmuştu. Ancak o 4 ya da 5 bin yıllık bir köknardı. Bu buluşun iklim değişikliğiyle ilgili çok önemli bilgilere de kapı açması bekleniyor.

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