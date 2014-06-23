Geçmiş dönemlerde CHP'de milletvekili, bakan olarak görev yapmış 42 siyasetçi, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine karşı olduklarını belirten bir bildiri yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı için CHP ve MHP'nin "çatı aday" olarak önerdiği İhsanoğlu'nun, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine duyarlı bir aday olmadığı savunulan bildiride, şunlar kaydedildi:



"Çatı aday olarak önerilen bu isim kamuoyuna açıklandığı andan itibaren laik demokratik Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş toplum kesimlerinde hayal kırıklığı yaratmış, bu durum giderek büyük bir tepkiye dönüşmüştür. Başarılı olamayacağı açıktır. Ülkede ve bölgede yaşanan olaylar da dikkate alındığında, bu aday ile seçime gidilmesi tarihi bir hata olacaktır. Henüz adaylığı kesinleşmemiştir. Vakit varken hatadan dönülmeli, Cumhuriyetten, laiklikten, Atatürk devrimlerinden, demokrasiden yana, hukuk devleti ilkelerine, milli ve manevi değerlere bağlı, ülkemizin çıkarlarını kararlılıkla savunacak bir Cumhurbaşkanı adayı belirlenmelidir. Aksi takdirde ortak aday olarak önerenler, altına imza atanlar, tarih karşısında sorumlu olacaklardır."

Bildiriye imza atanlar

Söz konusu bildiriye imza atanların isimleri şöyle: "Kemal Anadol, Mehmet Boztaş, Onur Öymen, Ergün Aydoğan, Mustafa Kemal Palaoğlu, Algan Hacaloğlu, Şahin Mengü, Vedat Yücesan, Cevdet Selvi, Salih Gün, İsmail Özay, Ufuk Özkan, İsa Ayhan Aydın, Abdürrezak Erten, Kasım Parlar, Orhan Eraslan, Orhan Akbulut, Tuncay Ercenk, Engin Ünsal, Hakkı Akalın, Tayfun İçli, Prof. Dr Necla Arat, Mehmet Neşşar, Rahmi Güler, Suat Binici, Hulusi Güvel, Gökhan Durgun, Fuat Çay, Zekeriya Akıncı, Önay Alpago, Ali Rıza Bodur, Bülent Baratalı, Esfender Korkmaz, Enis Tütüncü, Hikmet Erenkaya, Tacidar Seyhan, Mesut Değer, Şerif Ertuğrul, Mehmet Sevigen, Mahmut Yıldız, Adülaziz Yazar, Canan Arıtman."